3. Liga Waldhof Mannheim gewinnt furioses Nachbarschaftsduell gegen Sandhausen Stand: 12.03.2025 20:56 Uhr

Der SV Waldhof Mannheim hat das Nachbarschaftsduell gegen den SV Sandhausen gewonnen. Die Mannheimer setzten sich in einem dramatischen Spiel mit 3:2 (3:1) durch.

Nur 25 Kilometer trennen die beiden Kurpfälzer Drittligisten räumlich voneinander, in der Tabelle waren es vor dem Spiel sogar nur zwei Punkte - und das im Tabellenkeller. Kein Wunder also, dass die Partie zwischen dem Tabellenachtzehnten Waldhof Mannheim und dem Tabellensechzehnten SV Sandhausen mit einer ordentlichen Portion Nervosität begann. Vor 13.886 Zuschauern schüttelten die Mannheimer Hausherren diese aber schon nach wenigen Minuten ab und belohnten sich nach 14 Minuten mit dem Führungstreffer. Eine schöne Halbfeldflanke von Lukas Klünter verwertete Felix Lohkemper mustergültig mit einem Schlenzer ins kurze Eck.

Waldhof Mannheim nach Führung besser

Auch in den darauffolgenden Minuten gaben die Mannheimer den Ton an und hielten den SV Sandhausen weitgehend fern vom eigenen Tor. Zwar bemühte sich der SVS zur Mitte der ersten Halbzeit, selbst Offensivakzente zu setzen, doch Mannheim blieb das bessere Team, ohne zunächst selbst zu Großchancen zu kommen. Symptomatisch daher, dass das 2:0 aus einem haarsträubenden Fehler der Sandhäuser resultierte.

SVS-Verteidiger Niklas Lang spielte in Bedrängnis einen völlig verunglückten Rückpass in den Lauf von Waldhof-Torschütze Lohkemper, der den Ball nur noch in die Mitte legen musste. Der mitgelaufene André Becker hatte keine Mühe, die Kugel aus fünf Metern im Tor unterzubringen - 2:0 (32. Spielminute). Nur sechs Minuten später war es erneut Becker, der eine Klünter-Flanke per Kopf zum 3:0 verwertete (38.). Es sah nach einer deutlichen Sache für den Waldhof aus.

Sandhäuser Hoffnungsschimmer durch Schikora

Sandhausen jedoch gab sich nicht auf und erkämpfte sich noch vor dem Halbzeitpfiff einen Hoffnungsschimmer. Nach einer Ecke klärte Mannheim-Keeper Jan-Christoph Bartels unglücklich, der Ball landete direkt vor den Füßen von Marco Schikora, der nur noch einschieben musste (43.). Mit 3:1 für den SV Waldhof Mannheim ging es in die Pause.

Die Mannheimer starteten sichtlich um Kontrolle bemüht in den zweiten Durchgang. Sandhausen hingegen setzte immer wieder kleinere Nadelstiche, sorgte damit jedoch nicht für größere Not in der Waldhöfer Verteidigung. So dauerte es bis zur 61. Minute, ehe wieder gejubelt werden durfte. Nach einer starken Einzelaktion an der Strafraumgrenze schlenzte Taylan Duman den Ball ins obere linke Waldhof-Eck - nur noch 3:2, der SV Sandhausen war wieder im Spiel. In der Folge entwickelte sich eine immer hektischer werdende Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Der SV Sandhausen warf noch einmal alles nach vorne, doch die Waldhöfer Verteidigung hielt stand.

Mannheim verlässt die Abstiegsplätze

So endete das Spiel mit 3:2 für den SV Waldhof Mannheim, der dadurch in der Tabelle am SV Sandhausen vorbeizieht und die Abstiegsplätze verlässt. Der SVS hingegen rutscht nach fünf sieglosen Spielen in Folge das erste Mal in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz.

Am kommenden Sonntag müssen die Waldhöfer bei Erzgebirge Aue antreten (16:30 Uhr). Bereits um 13:30 Uhr empfängt der SV Sandhausen den Tabellendritten aus Cottbus.

