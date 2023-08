Fußball | Bundesliga VfB-Stuttgart-Stürmer Deniz Undav fällt wochenlang aus Stand: 09.08.2023 16:13 Uhr

Noch vor dem ersten Pflichtspiel fällt Neuzugang Deniz Undav mit einer Knie-Verletzung länger aus. Wie lange er fehlen wird, ist nicht bekannt.

Der VfB Stuttgart muss längere Zeit auf Neuzugang Deniz Undav verzichten. Der Angreifer zog sich im Training einen Außenband-Teilriss im Knie zu. Undav stehe deshalb "für mehrere Wochen nicht zur Verfügung", teilte der Klub am Mittwoch mit. Die Schwaben hatten den 27-Jährigen erst in der vergangenen Woche vom englischen Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion für eine Saison ausgeliehen. Eine Operation sei nicht notwendig.

Beim 3:0-Erfolg im Testspiel bei Sheffield United feierte der 27-Jährige am vergangenen Samstag nach etwas mehr als einer Stunde sein Debüt für den VfB. Die Stuttgarter treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals am kommenden Samstag (13 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) auf den Regionalligisten TSG Balingen.

Undavs Weg zum VfB Stuttgart

Undav ist in Achim bei Bremen geboren und spielte einst in der Werder-Jugend. Nach Stationen beim SC Weyhe, dem TSV Havelse und Eintracht Braunschweig II landete der 1,78 Meter große Stürmer beim SV Meppen. Nach starken Leistungen in der 3. Liga wechselte Undav 2020 zunächst nach Belgien zu Union Saint-Gilloise. Nach seinen vielen Toren in der zweiten und ersten belgischen Liga stand der Norddeutsche im Januar 2022 bei mehreren Vereinen auf der Liste.

Undav entschied sich für das Angebot von Brighton & Hove Albion, die ihn für etwa sieben Millionen Euro verpflichteten, dann aber noch ein halbes Jahr für den belgischen Erstligisten stürmen ließen. In die Premier League musste sich Undav jedoch meist mit der Rolle des Jokers zufriedengeben. Nun möchte er beim VfB Stuttgart wieder mehr Spielpraxis sammeln. Dort soll er Stürmer Serhou Guirassy entlasten, der in der vergangenen Saison mit elf Treffern der beste Torschütze der Schwaben war.