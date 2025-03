3. Liga Stuttgart II siegt überraschend in Saarbrücken Stand: 14.03.2025 20:56 Uhr

Der VfB Stuttgart II hat in der 3. Liga auf fremden Platz in die Erfolgsspur gefunden. Am 29. Spieltag holte der Aufsteiger beim 1. FC Saarbrücken einen historischen Auswärtssieg.

Die Schwaben gewannen beim Aufstiegskandidaten 1. FC Saarbrücken am Freitagabend (14.03.2025) mit 2:0 (2:0) und feierten damit den ersten Auswärtssieg in der 3. Liga seit dem 12. März 2016. Mirza Catovic brachte die Gäste vor 12.871 Zuschauern im Ludwigsparkstadion in Führung (35. Minute), noch vor der Pause erhöhte Mohamed Sankoh (43.).

Saarbrücken dominiert erste halbe Stunde

VfB-Trainer Markus Fiedler veränderte seine Mannschaft im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Osnabrück auf drei Positionen, unter anderem fehlte Justin Diehl, der in den Profikader berufen worden war. In der ersten Viertelstunde der Partie ließ die Stuttgarter Defensive, die bereits 49 Tore kassiert hatte, wenig zu und verteidigte geschickt. Die erste Saarbrücker Torannäherung kam von Maurice Multhaupt (19.), dessen Schuss von der halbrechten Seite knapp am Gehäuse von VfB-Keeper Dennis Seimen vorbei ging. Eine Art Initialzündung für den saarländischen Aufstiegsaspiranten, der das Spielgeschehen zunehmend in die VfB-Hälfte verlegte, jedoch die Überlegenheit nicht in Chancen umwandeln konnte.

Catovic und Sankoh treffen für den VfB II

Die besten Offensivaktionen der ersten Hälfte hatten daher nicht die Gastgeber, sondern die bis dahin harmlosen Gäste: Einen direkten Freistoß aus 25 Metern von Nicolas Sessa lenkte FCS-Keeper Phillip Menzel noch knapp zur Ecke (33.). Diese schlug im Anschluss Laurin Ulrich perfekt auf Sankoh, der im Fünfmeterraum frei aufs Tor köpfen konnte. Menzel vereitelte den Gegentreffer mit einer Glanzparade erneut und war auch wenige Sekunden später bei einem Schuss von Jarzinho Malanga zur Stelle, den er noch über die Latte lenkte.

Zwei Minuten später war er dann aber machtlos. Catovic wurde von der rechten Seite mit einer scharfen Flanke bedient, die er zum 1:0 für den VfB II einschob (35.). Der VfB, ermutigt durch die Führung, machte direkt weiter und drückte die konfus wirkenden Gastgeber weiter hinten rein. In der 43. Minute wurde das Engagement belohnt, als Sessa den Platz auf der linken Seite nutzte und den Ball zu Sankoh brachte. Dieser musste frei vorm Tor nur noch zum 2:0 einschieben. Mit der etwas glücklichen aber aufgrund der Überzahl an Möglichkeiten doch nicht unverdienten 2:0-Führung für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Seimen stoppt Saarbrücker Schwung aus der Pause

Auf den Pausenrückstand reagierte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl mit einem Doppelwechsel und brachte für Dominik Becker und Florian Krüger Stefan Feiertag und Lasse Wilhelm. Und dieser hätte zehn Minuten nach Wiederanpfiff für den Anschluss sorgen können, scheiterte mit seinem Kopfball aber an Seimen. Den Abpraller setzte Multhaupt an den rechten Pfosten. Glück für die U23 der Schwaben, die die Drangphase der Gastgeber durch einen sicher stehenden Schlussmann Seimen und gute Defensivarbeit schadlos überstanden.

Mitte der zweiten Hälfte ebbte der Offensivdrang der Saarländer zunehmend ab, während die abstiegsbedrohten Schwaben mit geschickten Aktionen gegen die aufgerückten Gastgeber für Entlastung sorgten. Eine Viertelstunde vor Schluss hätte Sankoh für die Entscheidung sorgen können, scheiterte freizulaufend auf das Saarbrücker Tor jedoch am herausstürmenden Menzel. Saarbrücken brachte in der Schlussphase außer einem Abschluss aus 25 Metern von Kasim Rabihic (90.+1) nichts wirklich Zählbares mehr zustande, weswegen der VfB II die Zwei-Tore-Führung souverän über die Zeit spielte.

VfB II gegen Sandhausen, Saarbrücken in Rostock

Durch den ersten Auswärtssieg in dieser Saison verlässt der VfB Stuttgart II mit nun 34 Punkten mindestens bis Sonntag die Abstiegsplätze. Am nächsten Spieltag (Sonntag, 30.03., 19:30 Uhr) empfangen die Schwaben den SV Sandhausen zum direkten Abstiegsduell. Saarbrücken bleibt mit 50 Zählern vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz, kann am Sonntag aber von Energie Cottbus überholt werden und reist am nächsten Spieltag (Samstag 29.03., 14 Uhr) zur Hansa nach Rostock.