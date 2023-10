Auftakt in der Volleyball-Bundesliga VfB Friedrichshafen startet Saison gegen Freiburg mit Sieg Stand: 29.10.2023 11:12 Uhr

Der VfB Friedrichshafen ist am Samstag mit einem 3:0-Sieg in die neue Saison der Volleyballbundesliga gestartet. Gegner war Aufsteiger FT 1844 Freiburg.

Die neue Bundesliga-Saison hat für die Volleyball-Profis des VfB Friedrichshafen am Samstag mit einem Sieg begonnen. Zum Auftakt musste das Team in den Breisgau reisen.

Erstes Spiel gegen Bundesliga-Neuling im Breisgau

Der erste Test beim Bounce Cup vergangenes Wochenende lief schon ganz gut für die Häfler. Am Ende mussten sie sich nur dem Dauerrivalen Berlin geschlagen geben und wurden Zweiter. Jetzt starteten sie in der Bundesliga mit einem Sieg in die neue Saison. Im ersten Spiel schlugen sie den Aufsteiger FT 1844 Freiburg mit 3:0. Laut dem VfB hielten die Badener phasenweise mit den Männern vom Bodensee mit, scheiterten aber immer wieder am starken VfB-Block. Die Häfler spielten auswärts in der 1.200 Zuschauer fassenden Sporthalle der Freiburger.

Erstes Spitzenspiel folgt kommendes Wochenende

Das erste Heimspiel für die Profis vom Bodensee steht am Mittwoch gegen einen weiteren Aufsteiger, die Baden Volleys aus Karlsruhe, an. Am kommenden Samstag (4. November) folgt das erste Spitzenspiel der Saison. Dann kommt der aktuelle Meister, die Berlin Recycling Volleys, für das Achtelfinale des DVV-Pokals nach Friedrichshafen.