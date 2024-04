Volleyball-Finalserie VfB Friedrichshafen baut Führung gegen Berlin aus Stand: 17.04.2024 21:20 Uhr

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben in der "Best of Five"-Finalserie um die deutsche Meisterschaft Berlin erneut geschlagen. Damit fehlt nur noch ein Sieg zum Titel.

Der VfB Friedrichshafen setzt den Titelverteidiger Berlin Volleys im Finale der Volleyball-Bundesliga mächtig unter Druck. Der Dauersieger aus Berlin, der die letzten sieben Titel gewann, unterlag auch im zweiten Spiel der Best-of-five-Serie dem Rivalen VfB Friedrichshafen 1:3 (25:19, 28:30, 15:25, 16:25). Nach dem 3:2 Sieg in Berlin, der ersten Niederlage der diesjährigen K.o.-Runde für den Meister, fehlt den Volleyballern vom Bodensee nun nur noch ein Sieg zur Deutschen Meisterschaft.

Krönt sich der VfB am Samstag zum Meister?

Berlin begann stark, nach einem deutlich gewonnenen ersten und einem höchst umkämpften zweiten Satz brachen die Gäste in der Friedrichshafener Arena aber ein. Beim VfB überragte Außenangreifer Tim Peter mit einer starken Leistung und wurde verdient als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Gewinnt das Team von Trainer Mark Lebedew nun auch das Heimspiel am Samstag (20.04., 18 Uhr) ist der 14. Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt. Damit würde Friedrichshafen den alleinigen Status des deutschen Rekordmeisters zurückerobern, aktuell stehen auch die Berliner bei 13 Meisterschaften. Den bislang letzten Meistertitel gewann der VfB 2015.

