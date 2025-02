Faustball TSV Dennach feiert deutsche Hallen-Meisterschaft im Faustball Stand: 17.02.2025 08:15 Uhr

Im Finale um die deutsche Hallen-Meisterschaft setzten sich die Faustballerinnen vom TSV Dennach gegen den TSV Calw durch. Für die Gastgeberinnen war es ein langersehnter Erfolg.

Die Spannung hochhalten und die Punkte feiern – das war das Motto des TSV Dennach. Im Finale um die deutsche Hallen-Meisterschaft ging es am Sonntag (16.02.2025) in der eigenen Halle gegen den TSV Calw. Ein Baden-Württemberg-Duell, in dem die Spielerinnen des TSV Dennach am Ende einer starken Saison als klare Favoritinnen antraten.

"Ich glaube, dass wir uns in der Mannschaft wahnsinnig gut ergänzen und vor allem auch gut verstehen – und wahnsinnig Spaß haben am Faustball spielen", sagte Anna-Lisa Aldinger vor dem Endspiel.

Mit viel Routine zum Meistertitel

Anna-Lisa Aldinger ist Spieler-Trainerin in Dennach - und genau wie Mitspielerin Sonja Pfrommer ist sie eine der erfahrensten. Beide waren viele Jahre in der Nationalmannschaft, gewannen Gold bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und den World Games. "Anna-Lisa und ich spielen zusammen, seitdem sie 13 war und ich 12. Wir sind zusammen groß geworden – das funktioniert einfach", sagte TSV-Angreiferin Pfrommer.

Dennach bezwingt Calw mit 3:1

Wie gut das Zusammenspiel funktioniert, stellten Pfrommer, Aldinger und ihre Mitspielerinnen im Finale eindrucksvoll unter Beweis - und feierten einen ungefährdeten 3:1-Erfolg. "Ich weiß bis jetzt noch gar nicht, was ich sagen soll. Es hat endlich mal wieder funktioniert", sagte Aldinger, "international haben wir es immer irgendwie hinbekommen, aber national einfach nicht. Ich bin einfach nur gottfroh, in eigener Halle das ganze Ding gewonnen zu haben. Ich bin mega, mega stolz auf meine Mädels".

