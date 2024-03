Frauen-Bundesliga Hoffenheim gewinnt souverän gegen Freiburg Stand: 22.03.2024 20:23 Uhr

Am 17. Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga war die TSG Hoffenheim beim SC Freiburg zu Gast. Die TSG gewann das Duell verdient mit 4:2.

Marta Cazalla brachte die TSG mit ihren Toren in der 15. und 48. Minute in Führung. Melissa Kössler (55.) und Nicole Billa (80.) trafen außerdem für die TSG. Die Freiburger Anschlusstreffer erzielten Lisa Karl (68.) und Leela Egli (79.). Durch den Sieg festigt Hoffenheim Tabellenplatz drei, der SC Freiburg steht auf dem achten Rang.

TSG Hoffenheim trifft, Freiburg zu harmlos

Mit dem Sieg am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg haben die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim ihren guten Lauf bestätigt. Seit Ende Januar hatten sie in der Liga nicht mehr verloren und das blieb auch nach dem Spiel in Freiburg so. Die Hoffenheimerinnen begannen die Partie etwas druckvoller als die Gastgeber. Der erste Torschuss des Spiels von TSG-Stürmerin und Ex-Freiburgerin Ereleta Memeti ging noch knapp am Freiburger Tor vorbei. Nur eine Minute später verloren die Breisgauerinnen allerdings den Ball im Spielaufbau und die TSG spielte eine Ecke heraus. Marta Cazalla köpfte zur Führung ein.

Nach 25 Minuten gab es aus Rücksicht auf die Spielerinnen, die im Ramadan fasten, eine kurze Unterbrechung, in der die Spielerinnen trinken oder einen Energieriegel zu sich nehmen konnten. Bis zur Pause blieb Freiburg zu ungefährlich. Stattdessen hatte das Team von Stephan Lerch noch die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Paulina Krumbiegel bediente Melissa Kössler mit einem schönen Pass in die Tiefe. Kösslers Schuss konnte Freiburgs Torhüterin aber mit dem Fuß abwehren.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Ein "Knaller": Paulina Krumbiegel ist Schützin des "Tor des Monats Februar" | SWR Sport"

Fünf Tore nach der Pause

Kurz nach der Pause erhöhten die Kraichgauerinnen. Wieder schlug Jana Feldkamp eine Ecke und die Spanierin Cazalla lenkte den Ball mit dem Kopf ins Tor (48.). Kurz darauf hatte der SC Freiburg eine gute Freistoßgelegenheit, Hasret Kayikci zirkelte den Ball allerdings knapp über das Tor. Auf der Gegenseite passte Mara Alber zu Melissa Kössler. Die 24-Jährige setzte sich gegen Janina Minge durch, umkurvte Rafaela Borggräfe und schloss zum 3:0 für die TSG ab (55.). In der 68. Minute wehrte Martina Tufeković einen Torschuss der Freiburger Kapitänin Kayikci ab, Lisa Karl bekam den Ball aber vor die Füße und verkürzte zum 1:3. Die eingewechselte 17-jährige Leela Egli machte es mit ihrem Treffer zum 2:3 kurzzeitig nochmal spannend (79.). Direkt im Gegenzug sorgte aber Nicole Billa, die die TSG zum Saisonende verlässt, für den 2:4-Endstand.

Die Kraichgauerinnen stehen mit 33 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Der Abstand auf den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt beträgt vier Punkte. Freiburg (21 Punkte) rutscht auf Platz acht. Am kommenden Spieltag empfängt der SC Freiburg den Tabellenzweiten aus Wolfsburg (13.3.). Die TSG Hoffenheim tritt gegen den 1. FC Köln an (15.4.).