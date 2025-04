Tennis-Turnier in Stuttgart Top-Stars zu stark - Aus für Niemeier und Seidel Stand: 17.04.2025 19:46 Uhr

Tennisspielerin Jule Niemeier ist erst chancenlos, zeigt dann aber einen großen Kampf. Doch das Heimpublikum in Stuttgart kann ihr nicht zur Überraschung verhelfen.

Die Mini-Hoffnung auf einen Coup von Tennisspielerin Jule Niemeier in Stuttgart hat sich nicht erfüllt. Die 25-Jährige schied trotz einer Leistungssteigerung mit einem 1:6, 5:7 im Achtelfinale des hochklassig besetzten Hallen-Turniers gegen die italienische Weltranglisten-Sechste Jasmine Paolini aus.

"Ich glaube auf jeden Fall, dass es für mich persönlich eine positive Woche war", bilanzierte Niemeier. Sie habe im zweiten Satz gezeigt, dass sie mit den Topspielerinnen mithalten könne. Der erste Satz sei "sehr schwach" gewesen.

Highlight-Schlag und Frust im zweiten Satz

Die Weltranglisten-121. aus Dortmund hätte einen optimalen Tag gebraucht, den erwischte sie aber auch vor Heimpublikum nicht. Nach dem in nur 25 Minuten verlorenen ersten Durchgang agierte sie im zweiten Satz entschlossener und hielt diesen bis zum Ende offen. Dabei beeindruckte sie mit einem Schlag durch die Beine, auch wenn ihr damit nicht der Punktgewinn gelang. Als sie eine einfachere Vorhand ins Aus schlug, pfefferte sie verärgert ihren Schläger auf den Sandplatz-Boden. Dennoch führte sie kurz darauf mit 5:4, musste sich aber dennoch nach 1:26 Stunden geschlagen geben.

Paolini hatte im vergangenen Jahr die Endspiele der French Open und in Wimbledon bestritten und zeigte nun der zweiten deutschen Tennisspielerin nacheinander die Grenzen auf. Zum Auftakt hatte sie der Australian-Open-Achtelfinalistin Eva Lys keine Chance gelassen.

Gauff eine Nummer zu groß - auch Seidel ist ausgeschieden

Am Donnerstagabend schied dann auch die Ella Seidel als letzte deutsche Teilnehmerin in Stuttgart aus. Die Hamburgerin verlor klar mit 1:6 und 1:6 gegen die Weltranglisten-Vierte Coco Gauff aus den USA. Das deutsche Quartett mit Niemeier, Lys, Siegemund und Tatjana Maria war nur dank Wildcards in das topbesetzte Hauptfeld gerutscht. Seidel war in der Qualifikation ausgeschieden und dank einer Absage nachgerückt.

Niemeier, Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022, hatte nach ihrem hart erkämpften Erstrundensieg gegen die Schwäbin Laura Siegemund eingeräumt, dass sie keine einfachen Wochen hinter sich hat. Sie steckt seit Langem in einer Krise und hat viele Matches verloren. Nach den Australian Open zu Beginn des Jahres sei sie krank gewesen. Vor ihren beiden Niederlagen im Billie Jean King Cup in der vergangenen Woche habe sie eine kleine Rückenblessur ausgebremst. Der Erfolg über Siegemund war erst ihr zweiter Hauptrunden-Sieg in diesem Jahr.

Ungewöhnliche Turnierpause

Am Karfreitag ist wegen der gesetzlichen Feiertagsregeln in Stuttgart Ruhetag. Mit den Viertelfinals geht es am Samstag weiter, das Endspiel steigt am Ostermontag.

Die weiteren Achtelfinal-Ergebnisse vom Donnerstag:

Ekaterina Alexandrova vs Mirra Andreeva (6) - 6:3, 6:2

Jessica Pegula (3) vs Magdalena Frech - 6:1, 6:1

