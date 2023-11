SWR Sport | 12.11.2023 SWR Sport mit Heidenheim-Stürmer Eren Dinkci Stand: 08.11.2023 13:17 Uhr

Spannung pur in der Fußball-Bundesliga: Der VfB Stuttgart im Topspiel gegen Dortmund, Mainz im Kellerduell in Darmstadt - und Aufsteiger Heidenheim bei den Bayern. Im Studio: Heidenheims bester Torschütze Eren Dinkci.

Unser Studiogast, Heidenheims Eren Dinkci, ist neben Alphonso Davies (FC Bayern) und Silas (VfB Stuttgart) der schnellste Spieler der Bundesliga. Der 21-Jährige sprintete in dieser Saison mit einer Top-Geschwindigkeit von 35,97 km/h über den Rasen. Am Samstag kommt es in München zum "Highspeed"-Duell zwischen Davies und Dinkci. Die Leihgabe von Werder Bremen erzielte bereits fünf Saisontreffer und ist damit bester Torschütze des Aufsteigers. Der Deutsch-Türke, der im Sommer 2024 zu Werder Bremen zurückkehren wird, ist einer der Shooting Stars im Team von Trainer Frank Schmidt.

Aufsteiger Heidenheim beim FC Bayern

Dank des Erfolgs im Schwaben-Duell gegen den VfB Stuttgart fährt der 1. FC Heidenheim relativ entspannt zum FC Bayern München. Auch von den Gerüchten um eine Verpflichtung von Jerome Boateng lässt man sich auf der Ostalb nicht aus der Ruhe bringen. Zwischen 7.000 und 8.000 Heidenheim-Fans werden ihr Team in München unterstützen. Da werden Erinnerungen wach an das legendäre DFB-Pokal-Viertelfinale 2019. Trotz Toren von Robert Glatzel (3) und Marc Schnatterer verlor der damalige Zweitligist und Außenseiter Heidenheim knapp mit 4:5.

Topspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund

Der VfB Stuttgart hat durch die Niederlage in Heidenheim etwas den Anschluss nach ganz oben verloren. Das 0:2 war die zweite Saisonniederlage - wieder ohne den verletzten Topstürmer Serhou Guirassy. Gegen Dortmund könnte 14-Tore-Mann Guirassy sein Comeback feiern. Dann hätten die Schwaben auch wieder einen zuverlässigen Strafstoß-Schützen an Bord. Denn zuletzt verschossen Undav und Silas ihre Elfmeter. Das Spiel gegen Dortmund wird so oder so richtungsweisend.

Kellerduell Darmstadt gegen Mainz 05

Der FSV Mainz 05 hat mit dem 2:0 gegen Leipzig endlich seinen langersehnten ersten Saisonsieg gelandet und seine Negativserie nach zuvor 14 sieglosen BL-Spielen beendet. Es war das erste Spiel mit Interims-Coach Jan Siewert auf der Bank. Unklar ist, wie lange er den Job noch machen darf. Mit einem Sieg in Darmstadt am närrischen 11.11. will Siewert weitere Pluspunkte für eine mögliche Verlängerung seiner Amtszeit sammeln.

Auch nach dem Last-Minute-Remis gegen Mönchengladbach pfeift der SC Freiburg personell aus dem letzten Loch. Es gibt viele Verletzte: Christian Günter, Roland Sallai oder Maximilian Philipp. Nach dem überraschenden Pokal-Aus gegen Paderborn geht der Tanz jetzt nur noch auf zwei Hochzeiten weiter. Neben der Europa League gilt die volle Konzentration nun der Bundesliga. Toptalent Noah Weißhaupt will bei RB Leipzig beweisen, dass seine überragende Leistung gegen Gladbach keine Eintagsfliege war.

Auswärts-Spitzenreiter Hoffenheim in Augsburg

Die TSG 1899 Hoffenheim musste sich zuletzt trotz eines starken Auftritts Tabellenführer Leverkusen geschlagen geben. Die Matarazzo-Truppe ist das zweitschlechteste Heim-Team der Liga. Ganz anders hingegen die Auswärtsauftritte: Alle fünf Auswärtsspiele dieser Saison hat Hoffenheim gewonnen. Folgt beim FC Augsburg der nächste Erfolg?

Kaiserslautern will Wiedergutmachung

Der 1. FC Kaiserslautern erlebte am Ende einer fulminanten Heimspiel-Woche (Pokalsieg gegen Köln, Remis im Topspiel gegen den HSV) zuletzt beim 0:2 gegen Greuther Fürth einen Tag zum Vergessen. Nicht nur die Niederlage schmerzte, sondern auch die Rote Karte für Boris Tomiak (drei Wochen Sperre) sowie die Verletzungen von Opoku und Kevin Kraus. Beim Tabellen-Nachbarn Wehen Wiesbaden will das Team von Trainer Dirk Schuster wieder punkten.

SWR Sportaward "Unsere Sporthelden"

Am Sonntag startet die Wahl zum SWR Sportaward "Unsere Sporthelden". Wir präsentieren Sportlerinnen und Sportler aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die im Jahr 2023 herausragende Leistungen oder Engagements erbracht haben. Es geht dabei nicht in erster Linie um Titel, WM-Siege, Medaillen oder Rekorde. Es geht um beeindruckende Persönlichkeiten und ihre Geschichten.

Unsere Sporthelden: Yemisi Ogunleye

Hinter Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye (Mannheim) liegt ein beschwerlicher Weg mit Rassismuserfahrungen in der Kindheit und langwierigen Verletzungen. Doch die 25-Jährige hat sich mit Beharrlichkeit, Unterstützung und viel Gottvertrauen durchgekämpft. Bei der Leichtathletik-WM in Budapest schaffte sie mit 19,44 m eine persönliche Bestweite. Ihre Kraftquelle: der christliche Glaube und ihr musikalisches Engagement in einem Gospel-Chor. Jetzt will sie auch das Ticket zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

