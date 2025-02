Fußball | Bundesliga SWR-Gast Karlheinz Förster: Deshalb schafft's der VfB in die Champions League Stand: 14.02.2025 08:24 Uhr

Karlheinz Förster ist einer der erfolgreichsten Spieler des VfB Stuttgart. Der Europameister von 1980 glaubt vor dem Duell gegen den VfL Wolfsburg an einen erfolgreichen Ausgang der Saison. Am Sonntag (23:15 Uhr) ist Förster Studiogast bei SWR Sport.

SWR Sport: Karlheinz Förster, wie eng sind Sie noch mit dem VfB verbunden?

Karlheinz Förster: Sehr eng. Ich bin als Zuschauer immer wieder bei den Spielen in der Stuttgarter Arena mit dabei. Außerdem gehöre ich seit mehr als 30 Jahren zur Traditionsmannschaft des VfB. Anfangs habe ich noch selbst gespielt, aber das ging irgendwann mit meinen Knien nicht mehr. Jetzt bin ich der Trainer des Teams. Unsere Spiele auf dem Land sind eine große Werbung für den Verein. Wir sind dort VfB-Spieler zum Anfassen, sitzen danach mit den Fans zusammen, essen und trinken gemeinsam etwas. Zuletzt wurde daraus ja die VfB-Legendenmannschaft. Unter Vorstandsboss Alexander Wehrle hat sich da viel getan, früher lief das eher so nebenher.

Viel getan hat sich zuletzt auch im Bundesligateam. Wie überraschend kommt für Sie der Aufschwung des VfB?

Ganz ehrlich, wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, der VfB spielt demnächst wieder in der Champions League, dann hätte ich das nicht geglaubt, das wäre schon sehr optimistisch gewesen. Aber mit der Verpflichtung von Sebastian Hoeneß ging es steil bergauf, das ist eine Erfolgsgeschichte. Zunächst war da ja eine gewisse Skepsis im VfB-Umfeld nach seiner Verpflichtung, weil es für ihn am Ende in Hoffenheim nicht mehr so gut lief. Aber da hatte er auch fast zehn verletzte Spieler. Dann konnte er Stuttgart vor dem Abstieg retten, und es ging in schnellen Schritten nach oben. Anfangs dachte ich, mal sehen, wie lange das anhält. Aber das hat sich super entwickelt.

Was gefällt Ihnen an der Arbeit von Sebastian Hoeneß?

Ich habe mich auch gefragt, wie kann das sein, dass der VfB so schnell vom Abstiegskandidaten zum Champions-League-Team wurde. Aber der Trainer ist einfach die wichtigste Position für eine erfolgreiche Mannschaft, Sebastian Hoeneß lässt laufintensiven und offensiven Fußball spielen. Das ist einfach guter Fußball zum Anschauen, was er da im Team erarbeitet hat. Auch einzelne Spieler wie Undav, Mittelstädt, Stiller oder Millot konnten sich unter ihm sehr gut weiterentwickeln.

Gibt es auch andere Erfolgsfaktoren?

Man darf auch die sportliche Führung des VfB nicht vergessen. Alexander Wehrle, Fabian Wohlgemuth und Rouven Kasper haben viele Dinge optimiert. Ein Fabian Wohlgemuth kam als eher unbekannter Sportdirektor von Paderborn aus der 2. Liga, hat bei Transfers sehr gute Entscheidungen getroffen. Im Nachhinein hat sich auch die Entscheidung des VfB, sich von Sven Mislintat zu trennen, als richtig bestätigt. Dazu kommt auch die bessere finanzielle Ausstattung des Vereins unter anderem nach dem Einstieg von Porsche.

Haben Sie die Befürchtung, dass Sebastian Hoeneß den VfB nach der Saison verlassen könnte?

Nein, da bin ich ganz tief gelassen. Wer käme denn in der Bundesliga überhaupt für ihn in Frage? Bayern München ist mit Vincent Kompany zur Zeit gut und erfolgreich aufgestellt. Von Stuttgart nach Leverkusen, falls dort Xabi Alonso geht? Das würde ich an Sebastians Stelle nicht machen. Bliebe noch Dortmund, da ist jetzt Niko Kovac. Aber Dortmund hat für mich Riesen-Potenzial mit den 80.000 Fans. Da würde ein Sebastian Hoeneß was draus machen. Das Ausland käme für Sebastian noch zu früh, von mir aus soll er gerne noch zehn Jahre in Stuttgart bleiben.

Was trauen Sie dem VfB Stuttgart in dieser Saison noch zu?

Ich bin mir sicher, dass der VfB wieder einen Champions-League-Platz erreicht. Eintracht Frankfurt hat mit Torjäger Marmoush seinen besten Spieler verloren. Auch Leipzig ist nicht besser als Stuttgart. Nur die Bayern und Leverkusen sind uns ein Stück voraus, dahinter sehe ich den VfB.

Könnte der VfL Wolfsburg am Samstag zum Stolperstein werden?

Wolfsburg kann man nicht so richtig einschätzen. Klar kann immer mal eine Partie in die Hose gehen, aber an einem ordentlichen Tag gewinnt der VfB das Spiel. Da bin ich mir sicher. Danach geht's nach Hoffenheim, das ist machbar. Und dann kommen die Bayern nach Stuttgart...

