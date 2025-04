Fußball | 3. Liga SV Sandhausen verpasst Befreiungsschlag gegen Aachen Stand: 12.04.2025 18:42 Uhr

Beim SV Sandhausen schwindet die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga. Bei Alemannia Aachen verloren die Sandhäuser knapp mit 1:2.

Der SV Sandhausen hat es im Spiel in Aachen verpasst, für einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf zu sorgen. In der umkämpften Partie traf Luan Simnica per Eigentor zur 1:0-Führung für Aachen (3. Spielminute). Besar Halimi verschoss einen Elfmeter für den SVS (16.). Nach dem Ausgleich durch Dominic Baumann (20.) erzielte Lamar Yarbrough noch vor der Pause (45.+1) den Siegtreffer für Aachen.

Miserabler Start für den SVS

Das Spiel am Samstag (12.04.2025) begann wegen organisatorischer Probleme eine Viertelstunde später und startete mit einem frühen Tor für die Gastgeber. Die Ecke von Aachens Soufiane El-Faouzi kam auf den zweiten Pfosten, Simnica beförderte den Ball unglücklich ins eigene Netz. In der 15. Minute waren wieder alle Augen auf El-Faouzi gerichtet, der SVS-Stürmer David Otto im Zweikampf am Bein traf. Schiedsrichter Felix Prigan (Esslingen) entscheidet auf Strafstoß. Den aber schoss Halimi zu zentral und Aachens Keeper Elias Bördner hielt die Führung zunächst fest.

Doch der abstiegsbedrohte SV Sandhausen steckte den verkorksten Start weg und kam in der 20. Minute zum Ausgleich. Nach einer Flanke von Jonas Weik köpfte Baumann ein. Für die knappe Halbzeitführung der Hausherren sorgte Yarbrough kurz vor der Pause. Nach einem geblockten Distanzschuss war Yarbrough zur Stelle und musste den Ball aus sieben Metern nur noch einschieben.

Keine Tore in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der SV Sandhausen engagiert und kämpferisch, fand in der Offensive mit drei Stürmern aber keine Mittel. Die Versuche, mit langen Bällen vor das Aachener Tor zu kommen, blieben erfolglos. Nach einer Ecke köpfte Marco Schikora auf das Tor, aber Aachens Keeper rettete.

In der Schlussviertelstunde agierte die Alemannia noch einmal druckvoll und hätte durch den eingewechselten Anton Heinz noch den dritten Treffer markieren können. Letztendlich blieb es beim knappen, aber verdienten 2:1-Sieg der Alemannia. Aachen schafft es, durch den Dreier den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern und steht nun mit 44 Punkten auf Tabellenrang elf.

Der SV Sandhausen hingegen steckt auf den Abstiegsrängen fest und hat mit 32 Punkten sechs Punkte Rückstand auf den SV Waldhof Mannheim auf Rang 16. Am Osterwochenende empfängt der SV Sandhausen Rot-Weiß Essen. Aachen reist zum TSV 1860 München.

Sendung am Sa., 12.4.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW