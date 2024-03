Fußballerinnen | Bundesliga Sieg gegen VfL Wolfsburg: Hoffenheimerinnen festigen Platz drei Stand: 15.03.2024 22:09 Uhr

Im Spitzenspiel der Bundesliga haben die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim den VfL Wolfsburg bezwungen - und wichtige Punkte im Kampf um Platz drei gesammelt.

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben im Spitzenspiel der Bundesliga einen Sieg gegen den VfL Wolfsburg gefeiert und dem Team von Trainer Tommy Stroot damit nicht nur eine Niederlage, sondern auch einen Rückschlag im Kampf um die deutsche Meisterschaft zugefügt. Paulina Krumbiegel (21. Minute) und Michaela Specht (70.) trafen für die TSG.

Jule Brand konnte gegen ihren Ex-Club kurz vor Schluss nur noch auf 1:2 aus Sicht der Wolfsburgerinnen verkürzen. Die Hoffenheimerinnen sammeln eine Woche nach der Niederlage im Pokal gegen den VfL mit dem 2:1 drei wichtige Punkte im Kampf um Champions-League-Platz drei.

Krumbiegel mit der Führung für die TSG

Zwar erwischten die Wolfsburgerinnen den besseren Start in die Partie, Alexandra Popp aber vergab die erste Möglichkeit für den VfL. Ähnlich wie im Pokal ging bei der TSG in der Offensive erneut viel über die Außen - und Nationalspielerin Krumbiegel. Sie brachte Hoffenheim mit einem sehenswerten Distanzschuss in der 21. Minute in Führung.

Die Wolfsburgerinnen mussten nach dem Rückstand auch noch den Ausfall ihrer Kapitänin hinnehmen. Popp hatte sich ohne Einwirkung einer Gegnerin an der Wade verletzt und musste nach nur 34 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Brand konnte den Ball noch vor dem Seitenwechsel aufs Tor bringen, scheiterte aber am Aluminium (43.).

Specht trifft vom Punkt

In der zweiten Halbzeit waren es wieder die Gäste aus Wolfsburg, die besser begannen, den Ball aber erneut nicht im TSG-Tor unterbringen konnten. Specht verwandelte dann einen Handelfmeter und erhöhte auf 2:0 (70.).

Nach einer Gelb-Roten Karte für Hoffenheims Franziska Harsch (77.) war es Brand, die die Wolfsburgerinnen mit ihrem Kopfballtor noch einmal heranbrachte (88.), das aber reichte nicht, um der TSG gefährlich zu werden.

