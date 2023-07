Faustball | WM Sieg gegen Italien - Deutschland souverän im Viertelfinale Stand: 24.07.2023 11:12 Uhr

Die deutschen Faustballer haben bei der Faustball-WM in Mannheim im letzten Vorrunden-Spiel auch Italien besiegt und springen direkt ins Viertelfinale.

Wieder gab sich Deutschland keine Blöße. Wie schon am Samstag gegen Namibia und am Sonntag gegen die Schweiz haben die deutschen Faustballer auch Italien glatt mit 3:0 (11:4, 11:2, 11:5) besiegt. Als Tabellenerster der Gruppe A muss Deutschland nicht in die Qualifikationsrunde, sondern kann sich direkt auf das Viertelfinale vorbereiten.

Auch Italien fand kein Mittel gegen Angreifer Patrick Thomas

Gegen Italien war erneut Angreifer Patrick Thomas ein entscheidender Faktor für den Sieg. Nach den ersten drei Ballkontakten des 1,99-Meter-Mannes stand es 3:0. Eine durchaus komfortable Führung, die Deutschland souverän ausbauen konnte. Den ersten Satz gewann das Team von Trainer Olaf Neuenfeld deutlich mit 11:4.

Den zweiten Satz gestaltete die deutsche Mannschaft genauso souverän und gewann mit 11:2. Im dritten Satz geriet Deutschland das erste Mal in Rückstand. Aber das 0:1 währte nur wenige Sekunden. Denn Deutschland spielte souverän weiter und gewann auch den dritten Satz deutlich mit 11:5.

Das Viertelfinale live bei SWR Sport

Das Viertelfinale zwischen Deutschland und dem Sieger der Qualifikationsrunde (Vierter Gruppe D gegen 1. Gruppe C) beginnt am Mittwoch um 20:30 Uhr. SWR Sport überträgt auch dieses Spiel live in der Mediathek und auf unserem YouTube-Kanal.