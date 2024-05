Basketball BBL: Heidelberg feiert Klassenerhalt, Crailsheim steigt ab Stand: 12.05.2024 22:06 Uhr

Die MLP Academics Heidelberg haben den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga geschafft. Die Hakro Merlins Crailsheim hingegen steigen in die Liga ProA ab.

Die MLP Academics Heidelberg gewannen am letzten Spieltag gegen die bereits abgestiegenen Tigers Tübingen mit 93:78 (53:38) und schafften damit aus eigener Kraft den Klassenerhalt. Die Stimmung in der Halle war nach dem Sieg ausgelassen, Spieler und Fans feierten gemeinsam. "Die Fans stehen immer hinter uns. Ob wir hinten lagen oder vorne lagen. Oder ob wir am Ende verloren oder gewonnen haben. Eine ganz tolle Atmosphäre, die der Mannschaft geholfen hat, um in der Liga zu bleiben", sagte Trainer Ingo Freyer nach dem Spiel.

Crailsheim steigt gemeinsam mit Tübingen ab

Die Hakro Merlins Crailsheim steigen als zweites Team aus der Basketball-Bundesliga ab. Die Merlins verloren am Sonntag daheim gegen Alba Berlin mit 83:103 (43:49) und müssen damit wie die Tigers Tübingen den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

"Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden", sagte Crailsheims Trainer Jussi Laakso: "Es war eine harte Saison mit unzähligen Hindernissen und trotzdem hatten wir im letzten Spiel die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen. Ich hoffe, dass dieses Team, dieser Verein weiterhin diese gute Arbeit leistet und nächstes Jahr einen starken Kader zusammenstellt."

