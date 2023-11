Handball SG BBM Bietigheim verliert Top-Spiel in der Champions League Stand: 11.11.2023 21:55 Uhr

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League im siebten Gruppenspiel die zweite Niederlage hinnehmen müssen.

Gegen den ungarischen Top-Club Győri ETO KC verlor das Team von Trainer Jakob Vestergaard am Samstagabend (11.11.2023) mit 26:34 (10:12). In der Gruppe A, in der die SG BBM zuvor von sechs Spielen fünf gewonnen und erst eines verloren hatte, rutschte der Club vom zweiten auf den dritten Tabellenplatz ab.

Győri ETO KC eine Nummer zu stark für Bietigheim

Beste Werferinnen aufseiten der Bietigheimerinnen waren Sofia Hvenfelt und Kaba Gassama mit jeweils vier Treffern. Torhüterin Gabriela Moreschi hielt ihr Team vor allem in der ersten Halbzeit mit einigen Paraden im Spiel, ihre Quote gehaltener Bälle betrug am Ende knapp 27 Prozent. Für die Gäste traf Estelle Nze Minko sieben Mal.

Győri ETO KC - fünfmaliger Champions-League-Sieger und ungeschlagener Tabellenführer in der Gruppe A - bot der SG BBM das erwartet schwere Match. Im ersten Durchgang konnte der Bundesligist noch lange mithalten, nach rund sechs Minuten und den Treffern von Veronika Mala, Xenia Smits (2) und Hvenfelt stand es gar 4:1 aus Sicht des Heimteams.

Danach deutete das ungarische Spitztenteam aber immer stärker seine Klasse an, vor einer stimmungsvollen Kulisse in der Ludwigsburger Arena kippte die Partie vor der Pause und vor allem im zweiten Durchgang immer mehr zugunsten der Gäste. Spätestens mit Linn Blohms Treffer zum 30:21 (52.) war das Duell entschieden.

Das Rückspiel findet bereits am kommenden Samstag (18.11.2023, 18 Uhr) bei Győri ETO KC statt. In der Bundesliga muss die SG BBM Bietigheim bereits am Mittwoch (15.11., 19 Uhr) gegen den SV Union Halle-Neustadt ran.