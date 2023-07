Fußball | Bundesliga SC Freiburg verliert Testspiel gegen VfL Wolfsburg Stand: 22.07.2023 17:18 Uhr

Der SC Freiburg muss im Testspiel gegen den Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg eine Niederlage einstecken.

Im einzigen Testspiel des neuntägigen Trainingslagers in Österreich hat der SC Freiburg 2:3 (2:0) gegen Bundesligakonkurrent VfL Wolfsburg verloren. Beide trafen sich auf halbem Weg zwischen ihren Trainingslagern in Zams (Tirol). Vor 700 Zuschauern erzielte Maximilian Breunig aus der U23 der Freiburger das 1:0. Zuvor hatte er bereits zwei gute Chancen ausgelassen. Der Wolfsburger Stürmer Jonas Wind scheiterte zweimal (30./60.) an SC-Torwart Florian Müller.

Gespielt wurde über zweimal 60 Minuten, nach der ersten Stunde wechselten beide Trainer ihre komplette Elf aus. Danach traf Mika Baur (65.), wie Breunig aus dem Drittligateam, zum 2:0. Mit einem Weitschuss in den Winkel des Ex-Freiburgers Maximilian Philipp (75., von 2014-2017 beim SC Freiburg) begann die Aufholjagd der Niedersachsen. Nach einem Foul von Keven Schlotterbeck glich Lukas Nmecha (77.) per Elfmeter aus. Einen Ballverlust von Nicolas Höfler nutzte VfL-Neuzugang Tiago Tomas (86., bis zur vergangenen Saison Leihspieler beim VfB Stuttgart) zum Siegtreffer für die Wolfsburger.

Freiburg befindet sich noch bis zum 28. Juli im Trainingslager im österreichischen Schruns. Im Anschluss daran testet der Sportclub nur einen Tag später gegen Racing Strassburg.