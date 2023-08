Fußball | 3. Liga SC Freiburg II startet mit einem Unentschieden in die 3. Liga Stand: 06.08.2023 18:52 Uhr

Der SC Freiburg II musste sich zum Saisonstart mit einem Punkt zufriedengeben. Dabei zeigte der Tabellenzweite der Vorsaison, dass er auch nach dem Umbruch mithalten kann.

Philip Fahrner brauchte in der zweiten Halbzeit gerade einmal zwölf Sekunden für sein Tor. Sein Treffer markierte das 1:1 beim Drittliga-Auftakt des SC Freiburg II gegen den MSV Duisburg. Es war gleichzeitig der Endstand. Neuzugang Hamadi Al Ghaddioui hatte den langen Ball nach dem Abstoß auf Davino Knappe weitergeleitet. Der 20-Jährige zog aus etwa 15 Metern ab, MSV-Keeper Vincent Müller konnte den Schuss noch abwehren. Den Abpraller musste Fahrner dann nur noch einschieben (46.). Marvin Senger hatte Duisburg in der ersten Halbzeit per Seitfallzieher in Führung geschossen.

Nach dem Ausgleich übernahm Freiburg die Initiative und hatte die besseren Chancen. Doch weder Pascal Fallmann (54.) noch Ji-Han Lee (87.) konnten Müller ein weiteres Mal überwinden. Sekunden vor dem Schlusspfiff musste auch die neue Nummer eins im Freiburger Tor, Benjamin Uphoff, nochmal eingreifen. Doch mit dem Kopfball von Thomas Pledl hielt der Nachfolger von Noah Atubolu den Punkt fest.