Sieg gegen Mannheim Sandhausen erobert die Tabellenführung Stand: 05.10.2024 15:55 Uhr

Am neunten Spieltag der Dritten Liga hat der SV Sandhausen gegen den SV Waldhof Mannheim gewonnen. Durch den Sieg springt das Team von Sreto Ristic an die Tabellenspitze, Waldhof rutscht auf Platz 13 ab.

Im Nordbaden-Duell hat der SV Sandhausen vor 8.395 Zuschauern mit 2:1 (1:1) gegen den SV Waldhof Mannheim gewonnen. Christoph Ehlich brachte die Gäste nach 24 Minuten in Führung, kurz darauf gelang Julian Rieckmann der Ausgleich für die Waldhöfer (28.). Nach einer Stunde sorgte Dominic Baumann aus einer Abseitsposition für den 2:1-Endstand. Durch den Sieg klettert Sandhausen an die Tabellenspitze, der Waldhof, der das Spiel nach der Gelb-Roten-Karte von Rieckmann (89.) zu zehnt beendete, steht auf Rang 13.

Ehlich bringt Sandhausen in Führung, Rieckmann trifft zum Ausgleich

Beide Teams legten konzentriert los und schenkten sich in einer ausgeglichenen und intensiven Anfangsphase nichts. Zu richtigen Chancen kamen aber beide Mannschaften nicht - bis zur 24. Minute, als Ehlich den ersten Torschuss der Partie direkt zum 1:0 für die Gastgeber verwandelte: Stanislav Fehler verlängerte im Zentrum eine Flanke von David Otto mit der Schulter. Ehlich stand komplett frei und erzielte aus kurzer Distanz seinen ersten Saisontreffer. Nur vier Minuten später durfte sich auch Julian Rieckmann in die Torschützenliste eintragen. Mit einen satten Schuss aus rund neun Metern traf er flach in die rechte Ecke zum 1:1-Ausgleich.

In der Folge drängte Sandhausen auf die erneute Führung, aber Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels konnte Ehlichs abgefälschten Distanzschuss gerade noch über die Latte lenken (31.). Die anschließende Ecke brachte nichts ein. In der 38. Minute kamen die Sandhäuser dann wieder gefährlich nah vors Tor: Fehler traf mit einem Schuss vom Sechzehner den Arm von Rieckmann und forderte Elfmeter. Aber der Mittelfeldmann hatte seinen Arm angezogen und es gab zu Recht keinen Strafstoß.

Auch der Waldhof spielte weiter nach vorne und versuchte, Möglichkeiten zu kreieren. Zu klaren Torchancen kamen die Gäste aber nicht. So ging es mit einem leistungsgerechten 1:1-Ausgleich in die Halbzeit.

Aus Abseitsposition: Baumann bringt Sandhausen erneut in Führung

Nach der Pause kamen beide Teams unverändert zurück. Sandhausen hatte nun deutlich mehr vom Spiel, aber Mannheim verteidigte konzentriert und ließ wenig zu - bis zur 61. Minute. Da verloren die Gästen den Ball im Aufbauspiel und Fehler trieb die Kugel nach vorne. Zentral vor dem Sechzehner passte er in den Strafraum zu Baumann, der aus abseitsverdächtiger Position gestartet war. Seegert stand zu weit weg, um einzugreifen, fälschte den Schuss aber unglücklich ab, sodass der im hohen Bogen ins Tor flog. Weil es in der 3. Liga keinen Videoschiedsrichter gibt, der hätte eingreifen können, zählte der Treffer und Sandhausen ging mit 2:1 in Führung.

Bernhard Trares brachte nach dem Rückstand mit Kennedy Okpala für Nicklas Shipnoski neue Offensiv-Power. Aber den Wahldhöfern fehlten weiter zündende Ideen gegen die beste Defensive der 3. Liga. Die Kurpfälzer kämpften bis zum Ende, kamen aber nach der Gelb-Roten Karte von Rieckmann (89.) nicht mehr zum Ausgleich. Durch die erste Niederlage im vierten Spiel von Trares rutschten die Mannheimer auf den 13. Tabellenplatz ab, Sandhausen freut sich über die Tabellenführung.

Nach der Länderspielpause empfängt Waldhof Mannheim Erzgebirge Aue (18.10./19 Uhr), Sandhausen muss einen Tag später in Cottbus ran.