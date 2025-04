Tennis Grand Prix Jelena Ostapenko zieht ins Finale von Stuttgart ein Stand: 20.04.2025 16:41 Uhr

Jelena Ostapenko hat beim Tennis-Turnier in Stuttgart als das erste Ticket für das Finale gelöst. Die Lettin feierte am Sonntag einen ungefährdeten Zwei-Satz-Sieg.

Jelena Ostapenko erreichte als erste Spielerin das Finale von Stuttgart. Die Lettin setzte sich am Sonntag in ihrem Halbfinale mit 6:4 und 6:4 gegen Jekaterina Alexandrowa durch. "Ich glaube an mich selbst, ich bin stark", sagte Ostapenko nach dem Match. "Die harte Arbeit zahlt sich aus."

Jelena Ostapenko im Halbfinale beim Turnier in Stuttgart

Und das auch, weil Ostapenko nach einem ausgeglichenen Start vor rund 4.200 Fans in der ausverkauften Stuttgarter Halle die aggressivere Spielerin war. Die Lettin überzeugte mit etlichen direkten Punkten und unerreichbaren Schlägen. Die sorgten auch beim Publikum für Begeisterung. "Wenn sie ins Feld trifft, ist es schwierig, etwas dagegen zu tun", hatte Alexandrowa den Spielstil ihrer Gegnerin beschrieben. Das hatte sich bewahrheitet und so steht Ostapenko im Endspiel.

Sabalenka folgt Ostapenko ins Finale

Im zweiten Halbfinale des stark besetzten Turniers am Neckar standen sich am Nachmittag die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka (Belarus) und Jasmine Paolini aus Italien gegenüber. In einem spannenden und in Teilen hochklassigen Match setzte sich Sabalenka mit 7:5 und 6:4 gegen Paolini durch. Den Matchball verwandelte die an Nummer eins gesetzte Belarussin mit einem kraftvollen Vorhand-Winner.

Sabalenka zog damit zum vierten Mal ins Endspiel des Hallen-Sandplatzturniers ein. 2021, 2022 und 2023 hatte die belarussische Topspielerin das Endspiel des Tennis Grand Prix in Stuttgart jeweils gegen die Weltranglisten-Erste verloren. Das war zunächst die Australierin Ashleigh Barty, dann die Polin Iga Swiatek. Nun tritt Sabalenka als Anführerin im Damen-Tennis an. Mit Blick auf das Match gegen Jelena Ostapenko sagte sie nach ihrem Halbfinal-Match: "Sie spielt großartiges Tennis gerade. Ich werde rausgehen und um jeden Punkt kämpfen."

Titelvergabe am Ostermontag

Alle deutschen Teilnehmerinnen waren bereits ausgeschieden. Jule Niemeier und Ella Seidel waren die einzigen deutschen Achtelfinalistinnen. Das Endspiel steigt wegen der Pause am Karfreitag am Ostermontag (13:00 Uhr).

Sendung am So., 20.4.2025 19:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW