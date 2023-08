Serie: Unsere Deutsche Meister Rhythmische Sportgymnastik: Der erfolgsgekrönte TV Dahn Stand: 14.08.2023 18:07 Uhr

Der TV Jahn ist bereits seit drei Jahren das Maß aller Dinge in der Rhythmischen Sportgymnastik - und das bei nur zweimal Training in der Woche.

Dass Erfolgsgeschichten sich wiederholen können, haben die Rhythmischen Sportgymnastinnen des Turnvereins Dahn auch in diesem Jahr wieder gezeigt. Bei den Deutschen Meisterschaften hat sich das Team im Gruppen-Wettkampf ganze drei Goldmedaillen erkämpft – und ist damit zum dritten Mal in Serie ungeschlagen.

Für diese beeindruckende Leistung trainieren die Gymnastinnen zwei Mal wöchentlich. "Mit insgesamt nur sechs Stunden liegt das Trainingspensum deutlich unter dem Standard der Sportart", erklärt Marie Kriebel, Mannschaftskapitänin. Da die Turnerinnen neben ihrem Sport berufstätig sind, studieren oder teilweise noch zur Schule gehen, sei das aber anders nicht möglich.

TV Dahn sorgt für Aufsehen in der Rhythmischen Sportgymnastik

Trotzdem räumt das Quintett vom TV Dahn mit Johanna Herder, Marlene Kriebel, Marie Laux, Malena Trapp und Maxima Bachmayer in den vergangenen Jahren bei den Deutschen Meisterschaften immer wieder alles ab. Auch in diesem Jahr starteten sie mit der Favoritenrolle. Das sei allerdings nicht immer ganz einfach, meint Trainerin Nicole Kriebel: "Der Druck auf die Sportlerinnen ist dadurch unglaublich hoch." Die außergewöhnliche Leistung bei den Deutschen Meisterschaften erfordert deshalb nicht nur körperliche Anstrengung, sondern auch mentale Stärke.

"Wir sind eine große Familie"

Auch der Zusammenhalt zwischen den Turnerinnen ist essenziell – denn nur im Team können ihre Ziele erreicht werden. Deshalb setzt die Gruppe bei den Deutschen Meisterschaften auf Details, die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. Dabei zählen nicht nur die gleichen Trainings- und Wettkampf-Outfits, sondern auch gleiche Handyhüllen, gleicher Nagellack und dieselben wasserlöslichen Tattoos. Aber auch außerhalb der Matte sind die fünf Turnerinnen und ihre Trainerinnen ein eingespieltes Team. "Die Gymnastinnen kommen als Kinder, mit fünf oder sechs Jahren, zu uns – da wächst man einfach eng zusammen", sagt Nicole Kriebel.

Großes Vereinsleben in Dahn

In Dahn hat die Rhythmische Sportgymnastik außerdem eine lange Tradition, die bis in die 1980er-Jahre zurückreicht. Seitdem sorge das kleine Örtchen in Deutschland immer wieder für Aufsehen, erzählt Trainerin Aline Kriebel, die das Team gemeinsam mit ihrer Mutter Nicole leitet. "Hier ist die RSG mit viel Herzblut und Ehrenamt verbunden. Wir sind da mit Herz und Seele dabei – geben alle 100 Prozent und noch mehr."

Zusammenhalt, Freundschaft und Familie – gepaart mit Unterstützung aus der Gemeinde ist wohl das, was den TV Dahn in der Rhythmischen Sportgymnastik so erfolgreich macht. Die Gymnastinnen jedenfalls genießen ihren Dreifach-Sieg und die Sommerpause.