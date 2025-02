Fußball | 3. Liga Niederlage in Saarbrücken: Waldhof Mannheim rutscht auf Abstiegsplatz ab Stand: 08.02.2025 15:58 Uhr

Der SV Waldhof Mannheim hat das Südwest-Duell beim 1. FC Saarbrücken mit 1:2 (1:2) verloren. Die Kurpfälzer stecken damit weiter tief im Tabellenkeller fest.

Die Krise beim SV Waldhof Mannheim hält an. Am 23. Spieltag der 3. Liga unterlagen die Kurpfälzer beim 1. FC Saarbrücken mit 1:2 (1:2). Stefan Feiertag (1. Minute, 6.) traf früh doppelt für die Gastgeber, Arianit Ferati verkürzte noch vor der Pause per Handelfmeter für den SVW (41.). In der zweiten Halbzeit hatte der FCS gegen bemühte, aber unkreative Gäste die besseren Chancen, weitere Treffer fielen aber nicht. Saarbrücken bleibt somit an den Aufstiegsrängen dran, während Mannheims Lage weiterhin höchst bedrohlich ist.

Feiertag für Feiertag

Das Südwest-Duell war gerade erst angepfiffen, da fiel auch schon der erste Treffer. FCS-Mittelfeldspieler Maurice Multhaup trieb den Ball nach vorne und passte am Mannheimer Strafraum zu Feiertag. Der österreichische Stürmer traf aus zentraler Position zum 1:0 für Saarbrücken - nach lediglich 39 Sekunden. Kurz darauf legten die Gastgeber nach: Einen Schuss von Elijah Krahn fälschte Feiertag entscheidend zum 2:0 ab (6.). Der Winter-Neuzugang schnürte damit bei seinem Startelfdebüt einen Doppelpack.

Arianit Ferati verkürzt vom Punkt

Die frühe Führung verlieh dem FCS Sicherheit. In der Folge ließen die Saarländer Ball und Gegner laufen und erarbeiteten sich nach Kontern weitere Gelegenheiten. Den nächsten Treffer erzielte aber der Waldhof. Im Anschluss an eine Ecke kam Maximilian Thalhammer zum Abschluss und traf den Saarbrücker Abwehrspieler Calogero Rizzuto am Rücken, doch Schiedsrichter Michael Bacher pfiff Handelfmeter. Eine Fehlentscheidung, die Ferati dankbar annahm und auf 1:2 verkürzte (41.).

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch - mit den besseren Chancen für Saarbrücken, etwa durch Rizzuto (49.), Multhaup (53.), Tim Civeja (64.) oder Krahn (75.) Mannheim fehlte es oft am letzten Pass, um im gegnerischen Strafraum gefährlich zu werden.

In der Schlussphase warf der SV Waldhof alles nach vorne, blieb aber weiterhin ungefährlich. Ein Schuss von Julian Rieckmann wurde von Krahn geblockt (81.), ansonsten fiel den Gästen gegen nun sehr tief stehende Saarbrücker wenig ein. Letztlich blieb es beim knappen, aber verdienten Erfolg für den FCS.

Für Waldhof-Coach Trares die erste Niederlage gegen Saarbrücken

Der SV Waldhof Mannheim ist nun seit acht Drittligaspielen sieglos. Für Trainer Bernhard Trares war es im sechsten Pflichtspielduell mit dem FCS die erste Niederlage, bislang hatte Trares als Coach gegen die Saarländer ausnahmlos Siege feiern dürfen.

Der SVW steckt mit 23 Punkten aus 23 Spielen als Tabellen-17. tief im Keller fest. Nächstes Wochenende erwarten die Kurpfälzer den FC Hansa Rostock (15.02., 14 Uhr). Für Saarbrücken, das nun auf dem Relegationsrang drei liegt, geht es in Unterhaching weiter (16.02., 13:30 Uhr).

