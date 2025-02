Fußball | DFB-Pokal Nach Coup gegen Wolfsburg: Hoffenheim trifft im Halbfinale auf Bayern München Stand: 17.02.2025 21:34 Uhr

Nach dem Überraschungserfolg im Viertelfinale gegen Seriensieger Wolfsburg trifft die TSG Hoffenheim im Halbfinale des DFB-Pokals auf den FC Bayern München - ein Hammerlos, vor dem sich die Kraichgauerinnen nicht verstecken wollen.

Das Losglück blieb aus. Im Halbfinale des DFB-Pokals muss die TSG Hoffenheim beim stärksten der noch verbliebenen Gegner, dem FC Bayern, ran. "Klar hätten wir uns erhofft, dass wir ein leichteres Los kriegen", sagte Torhüterin Martina Tufekovic im Interview mit SWR Sport nach der Auslosung am Montagabend (17.02.). "Aber das ist jetzt eine Herausforderung, die wir annehmen müssen und die wir auch annehmen werden", so die 30-Jährige weiter.

Hoffenheim will sich gegen Bayern nicht verstecken

Im zweiten Halbfinale empfängt der Zweitligist Hamburger SV Werder Bremen zum Nordderby. Ausgetragen werden die Partien am 22. und 23. März. Bis dahin will sich die TSG Hoffenheim bestmöglich auf den Kracher in München vorbereiten. "Wir wissen, welche Qualität auf uns zukommen wird", sagt Tufekovic, "da heißt es trotzdem, mit breiter Brust anzutreten und sich nicht zu verstecken".

Denn gegen den Tabellenführer der Frauen-Bundesliga habe das Team aus dem Kraichgau nichts zu verlieren. "Wir können einfach nur das Beste von uns zeigen an dem Tag und am Ende sehen wir dann, wer im Finale steht", so die routinierte Keeperin weiter.

Hoffenheim beendet Wolfsburgs Fabel-Serie

Dass die Hoffenheimerinnen überhaupt die Chance auf den ersten Finaleinzug der Vereinsgeschichte haben, verdankt es einer Energieleistung im Viertelfinale gegen den hochfavorisierten VfL Wolfsburg. Zehn Mal in Folge hatten die Wolfsburgerinnen den DFB-Pokal gewonnen und dabei insgesamt 52 Spiele am Stück für sich entschieden.

Diese beeindruckende Serie beendete die TSG mit dem 1:0-Erfolg im Viertelfinale Mitte Februar, bei dem Ereleta Memeti in der 52. Minute für das Tor des Tages sorgte.

