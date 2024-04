Volleyball | MTV Stuttgart MTV Stuttgart startet mit Sieg in die Halbfinal-Serie gegen Dresden Stand: 03.04.2024 20:43 Uhr

Die Frauen des MTV Stuttgart haben im ersten Spiel der Halbfinal-Serie der Bundesliga-Playoffs den Dresdner SC klar geschlagen. Damit fehlt noch ein Sieg für das Finale.

Der MTV Stuttgart hat den Dresdner SC im ersten Spiel der Bundesliga-Halbfinals mit 3:0 (25:20, 25:18, 25:23) geschlagen. Damit legen die Stuttgarterinnen in der Best-of-Three-Serie vor, ihnen fehlt jetzt nur noch ein Sieg, um das Finale um die Deutsche Meisterschaft zu erreichen.

Dresden zeigt Kampfgeist - Suttgart gewinnt die Sätze

In der Stuttgarter Scharrena übernahmen die Gastgeberinnen in allen drei Sätzen die Spielkontrolle. Dresden konnte zwar Akzente setzen und phasenweise mit den gut aufgelegten Stuttgarterinnen mithalten, am Ende gingen aber alle drei Durchgänge an den MTV. Nach 26 gespielten Minuten verwandelte die starke Krystal Rivers den zweiten Satzball für den MTV zum 25:20 und damit zum ersten Satz. Der zweite Satz fiel mit 25:18 noch etwas deutlicher aus, nach 27 gespielten Minuten im zweiten Durchgang sorgte Monique Strubbe mit toller Übersicht am Netz für die 2:0-Satzführung.

Die Spielerinnen des Dresdner SC gaben dennoch nicht auf und lieferten im dritten Satz einen starken Kampf. Einen Matchball gegen sich konnten die Gäste beim Stand von 24:22 für Stuttgart noch abwehren, wenig später war es dann aber so weit: Die Spanierin Maria Segura Pallerés, Kapitänin des MTV, konnte mit ihrem wuchtigen Angriffsschlag den Block der Dresdnerinnen überwinden und so das 25:23 zum 3:0-Heimsieg erzielen. Mit dem Sieg führt Stuttgart in der Best-of-Three-Serie nun mit 1:0. Am Samstag (6.4.,17:10 Uhr) geht es in der Dresdner Arena für den MTV darum, mit einem Sieg in das Finale einzuziehen.

Sendung am Do., 4.4.2024 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell