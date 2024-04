Fußball | Bundesliga 1. FC Heidenheim: Näher an Europa als am Abstieg Stand: 29.04.2024 17:55 Uhr

Frank Schmidt ist keiner, der zu früh jubelt, aber seit gestern ist der Trainer des 1. FC Heidenheim sicher, dass der Aufsteiger die Klasse hält.

Heidenheim tanzte in der Darmstädter Nacht. Das Team von Trainer Frank Schmidt ließ sich von den mitgereisten Fans feiern - und zwar nicht nur für den 1:0 Sieg, sondern für den Klassenerhalt. Das Heidenheim noch absteigt, sagt Torwart Kevin Müller, "da müsste es noch mit der Hölle zugehen". Auch Trainer Frank Schmidt ist sicher "Mit 37 Punkten bleibst du dieses Jahr drin."

Heidenheim ist nicht übermütig sondern realistisch

Und wer sich die Tabelle und die restlichen Spieltage genauer anschaut, der weiß, wo diese Zuversicht, die an Sicherheit grenzt, herkommt. Heidenheim ist auf Platz zehn mit 37 Punkten. Auf einen direkten Abstiegsplatz sind das 14 Zähler Vorsprung. Ein direkter Abstieg ist bei noch drei Spieltagen also ausgeschlossen.

Und wer mal einen Tabellenrechner bemüht, wird schnell merken, wie unwahrscheinlich es ist, dass Heidenheim noch auf den Relegationsplatz abrutscht. Neun Punkte beträgt der Vorsprung des FCH auf den Relegationsplatz 16 bei noch drei Spielen. Heidenheim ist Zehnter, müsste also noch von sechs Klubs überholt werden - das geht kaum. Auf der Basis dieser Ausgangslage ist selbst Coach Schmidt, der erst feiert, wenn alles fix ist, sicher: Heidenheim bleibt erstklassig. "Wir werden auch nächstes Jahr Bundesliga spielen", so der Trainer.

Was soll ich hier für eine Geschichte erzählen, dass wir noch zittern, dass es am Ende doch nicht reicht. Wir sind Realisten, aber auch Optimisten, von daher rechnen wir mit dem Guten und sind überzeugt, dass wir auch nächstes Jahr in der Bundesliga spielen. Frank Schmidt, Trainer 1. FC Heidenheim

Europa ist für Heidenheim wahrscheinlicher als der Abstieg

Die Feier in der Kurve mit den Fans war deshalb nicht voreilig und überheblich, ist sich Torwart Müller sicher. Trotzdem wollte der Keeper auf den fast unausweichlichen Klassenerhalt kein Bier trinken. "Das vertrage ich nicht", sagte er, aber die Idee seiner Teamkollegen, zur Feier des Tages einen Burgerladen aufzusuchen, fand er gut.

Feiern ist OK, aber es gehört auch zum Profitum dazu, rechtzeitig wieder die Kurve zu kriegen. Kevin Müller, Torwart 1. FC Heidenheim

In Heidenheim ist man also sicher, das Saisonziel Klassenerhalt erreicht zu haben. Das hat was mit Realismus zu tun sagt Schmidt. Und Müller verspricht, dass man spätestens am Mittwoch wieder konzentriert arbeite, schließlich hat man eine Verantwortung gegenüber der Liga.

Heidenheim darf sogar noch von Europa träumen, denn der Abstand nach oben ist viel kleiner als der nach unten. Rang acht, der für die Europapokal-Teilnahme reichen könnte, ist nur zwei Punkte entfernt. Aber auch das feiert man in Heidenheim erst, wenn es so weit ist.

Am Sonntag kommt Mainz 05 auf die Ostalb - und da will man den Fans wieder guten erstklassigen Fußball bieten.