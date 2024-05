Fußball | 2. Bundesliga Warum Platz 14 für den FCK so wichtig ist Stand: 14.05.2024 08:32 Uhr

Der Klassenerhalt ist sicher. Dennoch kann sich der FCK gegen Eintracht Braunschweig nicht zurücklehnen. Denn ein Sieg könnte für die Roten Teufel entscheidend sein.

Das wichtigste Saisonziel hat der 1. FC Kaiserslautern bereits erreicht: Die Roten Teufel spielen auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Gegen Eintracht Braunschweig könnte der FCK also schon in den Party-Modus schalten und das letzte Saisonspiel als hochkarätige Trainingssession für das Pokalfinale gegen Bayer 04 Leverkusen nutzen. Dennoch lohnt es sich für Jean Zimmer, Marlon Ritter und Co. auch am kommenden Sonntag (15:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) am Ball zu bleiben.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Lautern bleibt Zweitligist - Dein FCK #116 | SWR Sport"

FCK könnte mit einem Sieg den Topteam im Pokal aus dem Weg gehen

Denn die 90 Minuten sind für den FCK noch einmal richtungsweisend - nicht für die Liga, sondern für den DFB-Pokal in der kommenden Saison. Denn in der ersten Runde werden die 32 Spiele aus zwei Töpfen gelost. In dem einen Topf sind die vier bestplatzierten Drittligisten und die 21 Mannschaften aus dem jeweiligen Verbandspokal. Hinzu kommen drei weitere Mannschaften, die von den Landesverbänden mit den meisten Teams im Spielbetrieb nominiert werden. Dem stehen die 36 qualifizierten Teams der Bundesliga und der 2. Bundesliga gegenüber. Damit die Auslosung aufgeht, müssen also vier Teams aus dem Profi-Lager in den Amateur-Topf wechseln. Das sind die beiden Zweitliga-Absteiger, das Team auf dem Relegationsplatz 16 und der Tabellen-15. der Vorsaison.

Für den 1. FC Kaiserslautern bedeutet das: Mit einem Sieg gegen Eintracht Braunschweig zieht der FCK an den Niedersachsen vorbei, beendet die Saison mit 39 Punkten auf Platz 14 und kommt in den Topf mit den Profi-Teams. Damit hätte die Roten Teufel in der ersten Runde zwar ein Auswärtsspiel, träfen dort jedoch auf die potenziell leichteren Gegner aus dem Amateur-Topf. Holt der FCK nur einen oder gar keinen Punkt, kommen die Pfälzer bei der Pokal-Auslosung zu den Amateuren. Damit hätte der FCK zwar automatisch ein Heimspiel, läuft jedoch Gefahr, schon in der ersten Runde gegen Top-Teams wie Bayern München oder Bayer Leverkusen antreten zu müssen.

FCK im Supercup?

Die erste Pokalrunde wird vom 16. bis 19. August 2024 ausgetragen. Ob der FCK an diesem Termin spielt, hat er selbst in der Hand: Gewinnt der FCK das Pokalfinale am 25. Mai, darf er am 17. August im Supercup als Pokalsieger gegen Meister Bayer 04 Leverkusen antreten. Die Pokalspiele der beiden Mannschaften werden dann auf den 27. und 28. August verschoben.