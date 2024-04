Fußball | 3. Liga Sandhausens Dennis Diekmeier kündigt sein Karriereende an Stand: 29.04.2024 18:11 Uhr

Dennis Diekmeier hat in seiner langen Laufbahn als Fußballprofi besonders in Hamburg, Nürnberg und Sandhausen Spuren hinterlassen. Im Sommer wird er seine Karriere beenden.

Der frühere Bundesliga-Profi Dennis Diekmeier wird seine Laufbahn in diesem Sommer beenden. Die Entscheidung des langjährigen Spielers des Hamburger SV und des 1. FC Nürnberg verkündete der Drittligist SV Sandhausen am Montagabend. Dort steht der 34-Jährige noch bis 30. Juni unter Vertrag.

Bleibt Dennis Diekmeier dem SV Sandhausen erhalten?

"Als ich vor über fünf Jahren zum SV Sandhausen kam, dachte ich, so ehrlich muss ich sein, es sei nur ein kurzes Abenteuer. Ich wollte mich, nach einem halben Jahr ohne Club, zeigen, um dann weiterzuziehen", sagte Diekmeier, den Präsident Jürgen Machmeier gerne in einer anderen Funktion im Verein einbinden würde. "Ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam dafür eine Lösung finden", sagte Machmeier.

Diekmeier gewann 2009 mit Deutschland die U19-Europameisterschaft. Für Schlagzeilen sorgte der Außenverteidiger in der Saison 2019/20, als er in seinem 294. Spiel als Profi sein erstes Tor erzielte. Kein anderer Spieler in Deutschland brauchte mehr Anläufe. Im Herrenbereich hatte Diekmeier zuvor nur 2010 für die zweite Mannschaft des HSV einen Treffer in einem Regionalliga-Spiel erzielt.