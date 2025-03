Erfolgreiche Premiere MMA-Kämpferin Alina Dalaslan gewinnt Profi-Debüt in Stuttgart Stand: 08.03.2025 20:33 Uhr

Am Samstag wurde der Stuttgarter Schleyerhalle wieder im Käfig gekämpft. Bei der MMA-Veranstaltung trat auch die frisch gebackene Amateur-Weltmeisterin Alina Dalaslan an.

Ihren ersten Kampf hat Alina Dalaslan souverän gewonnen. Gegen Kamila Šimková aus Tchechien siegte sie in der dritten Runde durch technischen K.o. und zeigte dabei von Beginn an eine dominante Vorstellung.

Amateur-Weltmeisterin will MMA-Welt erobern

Alina Dalaslan fällt auf, wenn sie die Matte betritt. In der zwölfköpfigen Trainingsgruppe ist sie die einzige, die sich zunächst einmal ihre langen, schwarzen Haare zu einem Dutt binden muss, bevor es losgehen kann. Bis auf sie und den Trainer tragen alle anderen Athleten Kurzhaarfrisur. Alina Dalaslan ist die einzige Frau in der Gruppe. "Das ist natürlich ein bisschen schade", findet sie. Aber es habe auch Vorteile. Ihre Gegnerinnen erscheinen ihr regelmäßig eher schwach. Schließlich sei sie es gewohnt mit Männern zu kämpfen. "Körperlich macht das natürlich schon einen Unterschied", sagt sie.

Auf ihrem LinkedIn-Profil lächelt Alina Dalaslan freundlich in die Kamera. Consultant Controlling steht in ihrem Berufsprofil. Ein Duales Studium im Rechnungswesen hat sie vor drei Jahren abgeschlossen, mittlerweile arbeitet sie für einen großen schwäbischen Automobilkonzern. "Klassische Buchhaltung", erklärt sie lächelnd im SWR-Interview. Auf den ersten Blick sieht man ihr das Hobby nicht an, das sie ab sofort professionell betreiben wird. Dabei entspricht die 24-jährige Tochter einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters so gar nicht dem Klischee des straßenerprobten Käfigkämpfers - und passt gerade deshalb ausgesprochen gut in diese bunte Welt, die gerade eine rasante Entwicklung erlebt.

Mixed Martial Arts - Vollkontakt im Käfig

Mixed Martial Arts, kurz MMA, ist momentan eine der am schnellsten wachsenden Sportarten in Europa. Zehntausende kommen zu den Events, erst im Oktober stellte die Veranstaltung OKTAGON 62 einen Zuschauerrekord auf: Über 59.000 Zuschauer kamen zum Kampf zwischen Christian Jungwirth und Christian Eckerlin ins Frankfurter Fußballstadion. Kein Wunder, denn der Sport ist spektakulär, spannend und blutig. Häufig als "moderne Gladiatoren" bezeichnet, ist den MMA-Kämpfern im Käfig fast alles erlaubt - nur Tiefschläge, Schläge auf Rücken und Hinterkopf, Kratzen, Beißen sowie Stechen in Körperöffnungen ist verboten. Wer am Boden liegt, darf weiter geschlagen werden. Tritte zum Kopf sind dann aber nicht mehr erlaubt. Der Sport vereint die besten Techniken aller bekannten Kampfsport-Disziplinen. Ein guter MMA-Profi kann deshalb fast alles: Kickboxen, Muai Thai, Ringen, Jiu Jitsu und vieles mehr.

Alina Dalaslan kann all das. Zumindest die besten Tricks dieser Sportarten. Auch wenn sie selbst am liebsten im Stand kämpft, wie sie erzählt. "Ich komme aus dem Kickboxen", erklärt sie am Rande der Trainingseinheit. Schwitzend und glücklich steht sie nach dem anstrengenden Athletik-Training in der Balinger Kampfsportschule "Planet Eater" vor der Kamera. Dann schnürt sie sich die dünnen, fingerfreien Handschuhe, um noch ein kurzes Sparring einzuschieben. "Ich werde niemals müde", lacht sie und beweist das auch gleich im Pratzentraining. Trainer Mert Özyildirim bestätigt das: "Schaut mal, die Jungs sind schon alle in der Umkleidekabine. Die sind platt. Aber sie macht weiter", grinst er.

MMA-Profi Alina Dalaslan - ein deutsches Megatalent

Dass Alina Dalaslan als eines der größten weiblichen MMA-Talente in Deutschland gilt, liegt auch an ihrer kurzen, aber erfolgreichen Amateur-Karriere, die im Stallion Gym in Stuttgart beginnt. Ihren ersten Kampf im September 2023 gewinnt Dalaslan gegen die Österreicherin Narges Mohseni auf der Veranstaltung "Savage 1" im österreichischen Korneuburg. "Als ich sie damals beim Aufwärmen gesehen habe, wusste ich sofort, dass sie ein riesiges Potenzial hat", erinnert sich Veranstalter Marjan Macic zurück. "Sie hat einfach ein unfassbares Körpergefühl, das hat man sofort gesehen."

Wenig später wird Alina Dalaslan bereits für die Weltmeisterschaft nominiert, darf für Deutschland antreten: "Es war so eine geile Erfahrung gegen richtig gute Kämpferinnen", erzählt Dalaslan. Am Ende darf sie sich über den Titel freuen: Weltmeisterin der IMMAF (International Mixed Martial Arts Federation). "Mit dem Gürtel nach Hause zu kommen war natürlich der Hammer", sagt sie und freut sich über das Lob aus der Szene. "Sie hat wirklich die größte Chance, irgendwann in die UFC zu kommen und einen Titel zu holen", sagt Mert Özyildirim. Die UFC ist die größte und wichtigste MMA-Organisation der Welt. Klein sind die Hoffnungen also nicht, die auf Alina Dalaslan ruhen.

Vor 12.000 Zuschauern am Weltfrauentag

Auch am Abend, beim Ringertraining, steht Dalaslan als einzige Frau auf der Matte. Wieder muss sie ausschließlich gegen Männer ran. "Es wäre schon schön, wenn es mehr Frauen in unserem Sport gäbe", gibt sie im Interview zu. Vor allem in Deutschland ist der MMA-Sport noch immer eher eine Männerangelegenheit. Bezeichnend daher, dass sie für ihren ersten Profikampf in Stuttgart auf eine Tschechin traf. Mit Kamila Šimková bekam es Dalaslan mit der zweifachen tschechischen MMA-Meisterin zutun. Gleich beim Debüt also eine sehr erfahrene Gegnerin - die sie souverän besiegte. Alina Dalaslan ist bereit für den nächsten Schritt. Das Debüt in der Stuttgarter Schleyerhalle soll dabei nur der Anfang gewesen sein.

Mehr zum Thema MMA