Polizei hofft "auf friedlichen Verlauf" Mannheimer Fasnachtsumzug und brisantes Waldhof-Spiel: Kann die Polizei das stemmen?

Am Sonntag wird zeitgleich mit dem Fasnachtsumzug in Mannheim ein brisantes Spiel des SV Waldhof Mannheim angepfiffen. Wie groß ist die Herausforderung für die Polizei?

Die Polizei und die Stadt Mannheim bereiten sich schon seit Wochen auf zwei Großereignisse vor, die am Sonntag in Mannheim gleichzeitig stattfinden. Zum einen: Der 70. gemeinsame Fasnachtsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen. Dazu werden in der Mannheimer Innenstadt bis zu 250.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Offizieller Beginn des Umzugs: 13:31 Uhr. Zum anderen: Das Drittliga-Fußballspiel des SV Waldhof Mannheim gegen Alemannia Aachen. Anpfiff im Carl-Benz-Stadion ist um 13:30 Uhr. Ein Spiel, das die Polizei als Duell "mit einer gewissen Brisanz" einstuft und für das sie entsprechend Personal einplanen muss.

DFB hatte Verlegung des Waldhof-Spiels abgelehnt

Die Stadt hatte sich schon im Januar wegen der Gleichzeitigkeit dieser beiden Veranstaltungen an den Deutschen Fußball Bund (DFB) gewandt. Die Stadt bat den DFB darum, das Waldhof-Spiel zu verlegen, weil es eine zusätzliche Belastung für die Einsatzkräfte am fraglichen Tag bedeute. Doch der DFB lehnte eine Spielverlegung nach Rücksprache mit der Polizei ab. Trotzdem bleibt Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) mit Blick auf den Sonntag gelassen. Vertreter des Mannheimer Polizeipräsidiums hätten ihm erklärt, dass die Polizei in der Lage sei, "auch zwei größere Veranstaltungen an einem Tag bewältigen und für Sicherheit sorgen zu können". Ähnliches habe bereits früher funktioniert - "das bekommen wir auch hin", sagte Specht dem SWR.

SV Waldhof: "Terminkollision mit Fasnachtsumzug nicht ideal"

Der SV Waldhof Mannheim empfängt am Sonntagmittag Alemannia Aachen. Nicht nur ein hoch brisantes Duell für die Polizei, sondern auch für den SV Waldhof, der als aktueller Tabellen-18. (drittletzter Tabellenplatz) um den Klassenerhalt in der Dritten Liga kämpft. Waldhof-Geschäftsführerin Jennifer Schäfer teilte auf SWR-Anfrage mit, die "Terminkollision mit dem Fastnachtsumzug" sei "natürlich nicht ideal". Wenn es sich der Verein hätte aussuchen können, "dann wären beide Veranstaltungen auch nicht zeitgleich". Dennoch, so Schäfer, sei die Resonanz auf das Spiel am Sonntag gut. "Wir freuen uns auf eine große Kulisse im Carl-Benz-Stadion."

Ausschreitungen bei Hinspiel in Aachen

Dabei ist das Verhältnis der Aachener und der Waldhof-Fans nicht gerade das beste. So kam es im Hinspiel (0:0) Ende September 2024 im Aachener Tivolistadion zu Ausschreitungen. Vermummte Aachener Fans hatten damals Anhänger des SV Waldhof Mannheim angegriffen. Eine Person wurde verletzt. Alemannia Aachen wurde daraufhin vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt, "wegen unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger".

Aachener Fan: "Mannheim schon immer ein heißes Pflaster"

In den sozialen Netzwerken der Aachener Fanszene schrieb vor einigen Tagen ein Fan mit Blick auf das Spiel beim SV Waldhof am Sonntag, Mannheim sei "schon immer ein heißes Pflaster". Nun wohl erst recht, vermutet er - wegen der Vorfälle im Tivolistadion im Hinspiel. Der Fan appelliert an alle Aachener Anhänger, die nach Mannheim fahren wollen: "Seid wirklich vorsichtig! Schal draußen lieber unter der Jacke lassen! Ob ihr nur normale Fans seid (oder nicht), spielt keine große Rolle mehr, wenn ihr an die Falschen geratet."

Stadt Mannheim erwartet bis zu 3.000 Fans aus Aachen

Im Mannheimer Carl-Benz-Stadion werden laut dem SV Waldhof am Sonntag rund 2.000 Aachener Fans erwartet, die Stadt geht sogar von 3.000 aus. Und da viele Aachener nicht nur fußballbegeistert sind, sondern auch Anhänger des rheinischen Karneval-Brauchtums, werden zahlreiche Fans möglicherweise kostümiert und geschminkt in Mannheim auftauchen. Das wiederum könnte ein Problem für die Polizei-Beamtinnen und Beamten sein, die dann rund um das Waldhof-Spiel und den Fasnachtsumzug in der Innenstadt kaum noch zwischen Aachener Fußballfans und Mannheimer Fasnachtern unterscheiden können. Auf der Internetseite von Alemannia Aachen heißt es deshalb: "Bitte achtet beim Kostümieren darauf, dass ihr nicht zur Unkenntlichkeit geschminkt seid, Masken oder andere (Waffen-)Attrappen mit euch führt. Ihr solltet also trotz eurer Verkleidung einwandfrei erkennbar sein." Es gelte das Vermummungsverbot.

Erkenntnisse von Aachener Polizei fließen in Einsatzplanung ein

Der Mannheimer Polizeisprecher Michael Klump versucht mit Blick auf den Sonntag, Ruhe auszustrahlen. Er sagte dem SWR, die Polizei plane so, "dass beide Veranstaltungen so störungsfrei wie möglich durchgeführt werden können". Details zur Personalstärke der Polizei oder zur Einsatztaktik nannte er nicht. Nur so viel: Es werde "eine der Lage angemessene Anzahl von Polizeibeamten im Einsatz sein, gegebenenfalls auch mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei". Erkenntnisse von szenekundigen Aachener Polizei-Beamtinnen und Beamten flössen "in unsere Einsatzplanung mit ein".

Wir hoffen natürlich auf einen friedlichen Verlauf beider Veranstaltungen. (...) Es ist nicht angezeigt, da jetzt Sorge zu haben. Mannheimer Polizeisprecher Michael Klump

Fastnachtsumzug Mannheim am Sonntag mit 70 Zugnummern

Der Umzug in Mannheim am Fastnachtssonntag (2. März) startet um 13:31 Uhr in der verlängerten Breiten Straße in der Innenstadt, verläuft am Stadthaus N1 vorbei in die Planken, über den Kaiserring zum Friedrichsplatz, um den Wasserturm herum und durch die Fressgasse bis zum Innenstadt-Quadrat E1. Der Umzug löst sich dann am Luisenring auf. Laut Stadt nehmen 70 Gruppen und Vereine an dem Umzug teil. Wegen des Umzugs werden mehrere Straßen entlang der Strecke gesperrt. Das Waldhof-Spiel findet nur wenige Kilometer entfernt im Carl-Benz-Stadion im Mannheimer Stadtteil Oststadt statt.

