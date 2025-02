Der letzte Dreher Mannheim bereitet Uwe Gensheimer eine rauschende Abschiedsparty Stand: 04.02.2025 21:07 Uhr

Der frühere Linksaußen hat sein letztes Handballspiel bestritten. Mit einem All-Star-Team trat Gensheimer gegen die Rhein-Neckar Löwen an.

Ehre, wem Ehre gebührt. Gänsehautstimmung gab es in der ausverkauften SAP Arena schon vor dem Anwurf, nachdem zahlreiche ehemalige Weggefährten Gensheimers eingelaufen waren und auf den Hauptdarsteller warteten. Darunter waren auch einige Top-Stars, die bis vergangenen Woche bei der WM im Einsatz waren.

Gleich das erste Tor für die All-Star-Truppe war ein Highlight: Gensheimer bediente "Blacky" Schwarzer am Kreis und der 55-Jährige ließ sich die Chance nicht nehmen. Den zweiten und dritten Treffer markierte Gensheimer selbst, was die SAP Arena in Jubel versetzte.

Mit dabei im All-Star-Team waren zahlreiche ehemalige Weggefährten wie Jogi Bitter, Kai Häfner, Andreas Wolff, Andy Schmid und Christian Schwarzer, Weltmeister von 2007.

Gensheimer bleibt das letzte Tor vorbehalten

Die Fans bekamen erwartungsgemäß eine Partie zu sehen, in der jede Menge Spaß und das ein oder andere Kabinettstückchen zu sehen waren. Am Ende siegten Gensheimers All-Stars mit 38:36, doch das Ergebnis war an diesem Abend ohnehin Nebensache. Das letzte Tor des Spiels erzielte Gensheimer - passenderweise mit einem Dreher von der Sieben-Meter-Linie.

Nach dem Spiel wurden über den Videowürfel Grußworte eingespielt. Zu den Gratulanten für eine großartige Karriere zählten unter anderem der frühere Fußball-Topstar Toni Kroos und Ex-Bundestrainer Heiner Brand.

Anschließend griff Gensheimer selbst zum Mikrofon. "Ja, Wahnsinn. Ich habe das ja praktisch schon mal erlebt nach dem letzten offiziellen Spiel gegen Magdeburg. Es tut mir fast schon leid für meine Mannschaft, dass sie sich das zum zweiten Mal anhören müssen, die ganze Lobhudelei", sagte der 38-Jährige. "Aber ich bin mega dankbar dafür, dass heute auch so viele andere Jungs gekommen sind und das auf sich genommen haben."

Gensheimer mit über 200 Länderspielen

Gensheimer hatte seine aktive Karriere im letzten Jahr wegen anhaltender Knieprobleme beendet. Der 38-Jährige galt Zeit seiner Karriere als einer der besten Linksaußen weltweit, die es gab.

Dem Handball bleibt Gensheimer als sportlicher Leiter der Rhein-Neckar Löwen erhalten. Dem Klub, zu dem er 2003 gewechselt war und der damals noch SG Kronau/Östringen hieß. 13 Jahre später schloss sich der Linksaußen Paris Saint-Germain an, bevor er 2019 zu den Löwen zurückkehrte. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Gensheimer 204 Spiel und erzielte 921 Tore.

Sendung am Di., 4.2.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg