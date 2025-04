Fußball | Bundesliga Mainz 05 reist mit "brutal positiver Unterstützung" zum FC Bayern Stand: 24.04.2025 09:04 Uhr

Im Kampf um die europäischen Plätze treten die 05er beim Rekordmeister an. Trotz fünf siegloser Spiele in Folge gehen die Mainzer die Aufgabe selbstbewusst an.

Der letzte Bundesliga-Auftritt in München ging mächtig daneben für die Rheinhessen: 1:8 hieß es im März des vergangenen Jahres aus Sicht der 05er. Was folgte, war eine fast beispiellose Aufholjagd, die noch im Klassenerhalt gipfelte.

In der Saison 2024/2025 sind die Vorzeichen nun gänzlich andere. Zwar mussten die Mainzer in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine 0:4-Klatsche gegen die Bayern verkraften. Im Dezember fügten sie dem FC Bayern dann aber beim 2:1-Sieg in der Bundesliga die erste Niederlage der Spielzeit zu und gehören im Saisonendspurt zum Kreis der Anwärter für die Europapokal-Ränge.

Große Unterstützung für Mainz 05

Entsprechend optimistisch geht die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen die Aufgabe an. "Es ist einfach eine brutal positive Unterstützung von der Stadt, von den Fans. Auch im Training ist es immer noch super. Ich glaube, dass wir mit der positiven Energie auch wieder etwas erreichen können in München", sagte Außenverteidiger Phillipp Mwene im Gespräch mit SWR Sport.

Am liebsten wäre den Mainzern natürlich die komplette Ausbeute. Am vergangenen Wochenende verpasste die Mannschaft gegen den VfL Wolfsburg um wenige Minuten den ersten Sieg seit dem 7. März, weil die Wölfe noch spät zum 2:2 ausglichen.

Das Restprogramm von Mainz 05 31. Spieltag: Bayern München (A)

32. Spieltag: Eintracht Frankfurt (H)

33. Spieltag: VfL Bochum (A)

Mwene: "Dinge ins gute Licht rücken"

Dass es letztlich anders kam, wirft die 05er in dieser Saison nicht um, ist sich Mwene sicher. "Ich glaube, wir haben es schon gezeigt, wenn wir ein paar Spiele nicht so performt haben, dass wir immer wieder zurückkommen können", sagte der Österreicher.

Trotz der zuletzt ausgebliebenen Siege sind die Rheinhessen als Sechster weiter in einer guten Position im Kampf um Europa. Die Situation sei keinesfalls mit der vergangenen Saison vergleichbar, als bis zum Ende um den Ligaverbleib gezittert werden musste, so Mwene. Stattdessen herrscht Optimismus am Bruchweg. "Mit einem Sieg gegen München würden wir da einige Sachen wieder ins gute Licht rücken", sagte der Nationalspieler. "Wir werden alles reinhauen und dann hoffentlich ein gutes Ergebnis holen."

Sendung am Do., 24.4.2025 16:00 Uhr, Der Tag in RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz