Fußball | 2. Bundesliga KSC-Sieg in Hamburg: Ist nun die Relegation zum Aufstieg noch möglich? Stand: 27.04.2025 17:07 Uhr

Nach dem 2:1 in Hamburg steht der Karlsruher SC Tabellenplatz acht und hat nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Mit dem Sieg verpasst der KSC auch dem HSV einen Dämpfer.

Seit vier Spielen ungeschlagen, drei davon gewonnen: Der Karlsruher SC gibt zum Saisonende nochmal richtig Gas. Tabellenplatz acht, mit 47 Punkten nur drei Zähler zum dritten Platz. Schielt die Mannschaft von Christian Eichner damit Richtung Relegation?

Nicolai Rapp hält sich da eher zurück: "Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz bekommen, das ist das Hauptziel. Nächste Woche haben wir ein super Heimspiel, darauf freuen wir uns und wenn wir das gewinnen dann schauen wir mal weiter."

Trainer Christian Eichner hat dagegen den Blick eher Richtung Relegation. "Man kann sich darauf verlassen, dass wir aus einer extremen Außenseiter-Rolle versuchen werden die letzten drei Spiele noch zu ziehen", sagte der KSC-Trainer im Interview mit der Sportschau.

Wanitzek: "Alle waren bei 100 Prozent"

Für Spieler und Trainer ist nach dem Spiel klar, der Sieg gelang aufgrund einer motivierte Mannschaft die alles gegeben hat. "Wir haben es alle super gemacht, jeder hat heute gezeigt was er kann, das war in den letzten Wochen nicht immer so bei uns, von daher sind wir heute glücklich das auf den Platz bekommen zu haben", so Nicolai Rapp.

Auch Torschütze Marvin Wanitzek ist stolz auf seine Mannschaft: "Alle waren an der Leistungsgrenze, an den 100 Prozent." Wanitzek spricht von einem "hochverdienten Sieg, wir hätten eigentlich nach der Halbzeit das dritte und vierte Tor nachlegen müssen."

Farhat und Wanitzek treffen für den KSC

Die Partie im Volksparkstadion verlief zunächst unauffällig bis nach 30. Minuten der KSC-Treffer Schwung in die Partie brachte. Die Karlsruher spielten sich nach einem Einwurf unbehelligt von der HSV-Abwehr durch bis zum Strafraum, wo Ben Farhat von der Strafraumgrenze mit einem präzisen Schuss zum 1:0 ins linke Eck traf.

Kurz vor der Halbzeit war es wieder der KSC der traf: Mit einem Solo zog Marvin Wanitzek bis in den Strafraum. Der Klärungsversuch des HSV landete über Umwege wieder bei Wanitzek, der aus kurzer Distanz das 2:1 schoss.

Kommenden Sonntag empfängt der KSC Zuhause den 1. FC Kaiserslautern (13:30 Uhr) und geht weiter auf Tuchfühlung mit dem Platz drei.

