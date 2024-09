Fußball | 2. Bundesliga KSC mit dominantem Auftritt gegen Schalke 04 - "Budu" trifft und trifft Stand: 13.09.2024 22:56 Uhr

Der Karlsruher SC bleibt auch nach fünf Spielen in der 2. Bundesliga ungeschlagen. Gegen Schalke 04 konnte auch Stürmer Budu Zivzivadze seine Erfolgsserie fortsetzen.

Erneut hallte der Vorname durch das Karlsruher Wildparkstadion, der mittlerweile bei Verteidigern in der ganzen 2. Bundesliga für Alarmbereitschaft sorgen müsste: "Budu! Budu! Budu!", skandierten die KSC-Fans nach den beiden Treffer (45. +3, 73.) von Budu Zivzivadze, die am Freitagabend nicht nur den hochverdienten 2:0-Sieg (1:0) über Schalke 04 bedeuteten, sondern auch vorerst die Tabellenführung für die Karlsruher. Zivzivadze krönte sich mit seinem fünften und seinem sechsten Saison-Tor zum alleinigen Top-Torjäger der noch jungen Saison. Der KSC unterstrich mit dem abgeklärten und dominanten Auftritt, dass mit ihm in dieser Saison zu rechnen ist.

Christian Eichner: Mannschaft liebt Budu Zivzivadze von Tag eins an

Trainer Christian Eichner sprach im Interview mit SWR Sport nach dem Spiel mit Blick auf die Tabelle von einer "schönen Momentaufnahme". Die Mannschaft hätte sich die Tabellenführung durch Fleiß in den letzten Wochen verdient. Allerdings ordnete der Trainer die aktuelle Position des KSC auch realistisch ein: "Das interessiert einen nicht und das stimmt auch wirklich. Weil es am fünften Spieltag wirklich keine Rolle spielt", sagte Eichner.

Etwas emotionaler wurde der KSC-Coach dann aber, als er auf seinen Topstürmer Zivzivadze angesprochen wurde. "Ich glaube man muss nur immer den Zuschauern zuhören, wie beliebt er ist, wie wohl er sich fühlt", sagte Eichner über den Georgier. "Die Mannschaft liebt ihn von Tag eins an. Und deswegen ist es eine Top-Situation für den Jungen, aber auch für uns natürlich."

Budu Zivzivadze: Zweiter Treffer war "Schleuses Goal"

Der Mann des Spiels, Doppeltorschütze Zivzivadze, blieb am SWR-Mikrofon gewohnt bescheiden. Er selbst habe das Glück gehabt, zwei Tore zu schießen, sagte der 30-jährige Georgier auf Englisch. Der KSC habe als ein Team, wie ein Mechanismus gespielt. Das zweite Tor, bei dem Zivzivadze einen abgewehrten Schuss seines Sturmpartners Fabian Schleusener nur noch über die Linie drücken musste, bezeichnete der Georgier gar als "Schleuses Goal". Das erste Tor sei aber auch aus seiner Sicht wunderschön gewesen. Bei diesem setzte sich der 30-jährige kurz vor der Pause gegen nahezu alle Schalker Verteidiger im Luft-Duell durch und überwand dann S04-Keeper Justin Heekeren eiskalt.

Angesprochen auf seine "doppelte" Tabellenführung, in der Torjäger-Liste und in der Tabelle der 2. Bundesliga, ließ sich Budu Zivzivadze nicht aus seiner gewohnten Ruhe locken. "If we continue to fight like this, success will come", sagte der bescheidene Stürmer - wenn der KSC weiter so kämpfe, werde auch der Erfolg kommen. Und dann wird es sicher auch weiterhin "Budu! Budu! Budu!" durch den Karlsruher Wildpark schallen.

