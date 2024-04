Basketball | Bundesliga Keltern wahrt Titelchance gegen Alba Berlin Stand: 28.04.2024 18:37 Uhr

Mit einem überzeugenden Heimsieg gleichen die Rutronik Stars Keltern die Finalserie gegen Alba Berlin aus. Beim 64:55 (42:28) legen die Titelverteidigerinnen den Grundstein im ersten Abschnitt.

Damit gibt es in der Bundesliga (DBBL) beim Stand von 2:2 ein entscheidendes fünftes Duell. Am Mittwoch (15:30 Uhr) fällt in der Berliner Sömmeringhalle die Entscheidung in der Best-of-five-Serie. Für Alba, das seine zweite Saison nach dem Aufstieg spielt, geht es um die erste Meisterschaft.

Anders als in Spiel drei, als die Mannschaft von Trainer Goran Lojo eine Zehn-Punkte-Führung verspielt hatte, brachten die Rutronik Stars den Vorsprung sicher ins Ziel.

