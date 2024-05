Nach Sieg des BVB Jubel in Stuttgart: Der VfB zieht in die Champions League ein Stand: 02.05.2024 09:20 Uhr

Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Spielzeit erstmals seit der Saison 2009/2010 wieder in der Königsklasse. Dank einer neuen UEFA-Regel dürfen die Schwaben auf der Couch jubeln.

Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Saison Champions League - das erste Mal seit 14 Jahren. "Die Qualifikation für diesen Wettbewerb, der magische Europapokal-Nächte für alle VfB-Fans verspricht, ist das Resultat der exzellenten Arbeit aller Beteiligten", lobte der Stuttgarter Vorstandschef Alexander Wehrle.

VfB Stuttgart mindestens fünfter

Die Champions League ist erreicht, weil der VfB Stuttgart drei Spieltage vor Schluss 19 Punkte Vorsprung auf Eintracht Frankfurt hat und die Schwaben die Saison mindestens auf Platz fünf beenden. Das reicht, weil ab der kommenden Saison erhalten die beiden Länder jeweils einen zusätzlichen Platz in der Champions League, deren Klubs in der aktuellen Saison in der Königsklasse, in der Europa League und in der Europa Conference League gemeinsam die beste Leistung gebracht haben. Gegen wen der VfB Stuttgart in der reformierten Champions League antreten muss, wird am Donnerstag, 29. August 2024, ausgelost.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "VfB Stuttgart stinksauer! Schiri Zwayer in Leverkusen im Fokus - DEIN VfB #112 | SWR Sport"

In einer Ein-Jahres-Rangliste der UEFA werden die Ergebnisse erfasst und mit Punkten bewertet. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden sowie für das Weiterkommen jeweils einen. Erspielte Punkte werden durch die Anzahl der Teams geteilt, die ein Land am Saisonbeginn in allen drei Europapokal-Wettbewerben gestellt hat, im Fall von Deutschland sieben.

Dortmund schießt Stuttgart, Leipzig und sich selbst in die Champions League

Nach dem Sieg von Borussia Dortmund gegen PSG und dem Remis des FC Bayern gegen Real Madrid steht fest, dass die Bundesliga nicht mehr vom zweiten Platz (hinter Italien) verdrängt werden kann. Damit zieht der VfB in die Königsklasse ein, da er in der Liga nicht mehr schlechter als Platz fünf abschneiden kann. Dass die Schwaben das Zeug für die Champions League haben, hatten sie zuletzt am Wochenende bei Bayer Leverkusen gezeigt, als sie dem neuen Meister beinahe die erste Saisonniederlage zugefügt hätten.

Noch richtet sich der Blick der Stuttgarter laut Wehrle aber nicht auf die neue Spielzeit. "Auch wenn wir uns gemeinsam schon jetzt auf die kommende Saison freuen, wollen wir die laufende Spielzeit bestmöglich beenden und die letzten Spiele bis zur Sommerpause mit der gleichen Hingabe und Leidenschaft angehen – zum krönenden Abschluss dieser jetzt schon äußerst erfolgreichen Saison."

Schließlich kann der VfB Stuttgart mit einem Sieg gegen den FC Bayern München am Samstag (15:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) sogar noch von der Vizemeisterschaft träumen. Im Vorjahr hatte der VfB den Abstieg erst in der Relegation verhindert.

Sogar ein sechster deutscher Startplatz ist möglich

Im besten Fall könnten in der kommenden Saison sogar sechs deutsche Klubs in der Champions League vertreten sein. Das wäre der Fall, wenn der BVB die Champions League gewinnt und in der Meisterschaft maximal Fünfter wird. Denn als Titelverteidiger hätte Dortmund 2024/25 im höchsten europäischen Wettbewerb ein garantiertes Startrecht, der zusätzliche Platz über das Ranking ginge an den Bundesliga-Sechsten.

Sendung am Do., 2.5.2024 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell