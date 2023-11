Fußball | Bundesliga Jérôme Boateng nach Heidenheim? Das sagen die Fans! Stand: 08.11.2023 11:42 Uhr

Kommt Weltmeister Jérôme Boateng wirklich zum FCH? So reagieren die Menschen in Heidenheim auf den möglichen Transfer.

Feiert Jérôme Boateng bald sein Comeback in der Bundesliga? Möglich ist es, denn seit Anfang der Woche halten sich Gerüchte, dass der 1. FC Heidenheim den Weltmeister von 2014 unter Vertrag nehmen könnte. Zwar teilte der Club mit, dass er sich "grundsätzlich nicht zu personellen Spekulationen" äußere, dennoch ist die mögliche Verpflichtung des 35-Jährigen ein großes Thema bei den Heidenheimer Fans.

Wir haben uns bei den Menschen in der Stadt umgehört. Passt Jérôme Boateng überhaupt zum 1. FC Heidenheim? Und würden die Fans eine Verpflichtung begrüßen? "Er ist ein guter Spieler, früher war er Nationalspieler. Er ist ein bisschen älter, aber es würde schon passen", sagt ein Fan mit FCH-Kappe und FCH-Pullover. Seine Frau äußert sich etwas verhaltener: "Ob er passt? Das hängt auch mit dem Alter zusammen, es ist ja eine junge Mannschaft. Lassen wir uns überraschen."

Neuer Wind oder neue Probleme durch Boateng?

Helmut Kling sieht eine eventuelle Verpflichtung des Verteidigers kritisch. "Heidenheim hat keine Stars, das ist eine Mannschaft. Wenn da jetzt so ein Star reinkommt, finde ich das nicht gut." Boateng würde seiner Meinung nach nicht nur das Mannschaftgefüge durcheinander bringen, sondern "das Gehaltsgefüge auch".

Etwas differenzierter sieht es Thomas Heizmann. "Grundsätzlich, von der Qualität her, kann so ein Spieler einer Mannschaft immer helfen. Aber ob das was wird? Ich glaube eher nicht." Seiner Meinung soll der 1. FC Heidenheim "lieber jungen Kräften die Chance geben." Boateng würde besser "nach Wolfsburg oder Frankfurt passen", aber eben nicht "zum einem kleinen Verein, wie wir es sind."

Gerichtsprozess als Faktor?

Nadine Schmidt sagt: "Neues Glück. Neuer Versuch. Warum nicht? Ohne sagen zu wollen, der FCH hat keine guten Spieler: Neuer Wind ist manchmal auch nicht schlecht." Inwiefern es eine Rolle spiele, dass aktuell noch ein juristisches Verfahren gegen Jérôme Boateng läuft? "Ich kenne keine weiteren Hintergründe darüber. Mich persönlich stört das nicht", so Schmidt weiter.

Zum Hintergrund: Seit Jahren läuft ein Gerichtsprozess gegen den ehemaligen Bayern-Profi, im Raum steht der Vorwurf der Körperverletzung und Beleidigung gegenüber seiner Ex-Partnerin. Bislang wurde schon zwei Mal ein Urteil gesprochen, zuletzt hatte das Bayerische Oberste Landesgericht die Verurteilung von Boateng durch das Landgericht München I aufgehoben. Der Fall wird nun zum mittlerweile dritten Mal verhandelt, bis zu einem endgültigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Christine Zwatschek würde eine Verpflichtung des Ex-Nationalspielers nicht begrüßen. "Die Sympathie sinkt dann bei mir bei Heidenheim. Man holt sich nichts ins Boot, was negative Auswirkungen hat. Ein so guter Fußballer ist er nicht, dass man das wieder kompensieren kann."

Gemischte Gefühle bei vielen Fans

Wir haben bei unserer Umfrage festgestellt: Die Meinungen der Menschen zu den Spekulationen um Boateng und Heidenheim sind geteilt. Sportlich könnte er eine Verstärkung sein, aber viele sind sich nicht sicher, ob der 35-Jährige nach Heidenheim passt. So auch Rolf Skalecki. "Wenn sie das Geld haben dafür, dann können sie den Boateng auch nehmen. Aber ob das sein muss, bei Heidenheim, weiß ich auch nicht." Und Skalecki fügt an: "Ob die Investition sich lohnt? Ich weiß ja nicht, was er kostet oder was sie ausgeben wollen. Aber ansonsten hat es Heidenheim bisher auch ohne solche Namen hingebracht. Bei dem Weg würde ich auch bleiben."

Ob der 1. FC Heidenheim Jérôme Boateng verpflichtet oder ob sich die Gerüchte am Ende in Luft auflösen, entscheidet sich vermutlich in den kommenden Tagen. Bis zur Entscheidung wird es in dieser Woche zwei große Themen bei den Heidenheimer Fans geben: Den Fall Boateng und das Bundesliga-Spiel am Samstag beim FC Bayern München (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion).