Freiburgs junge Offensivkraft Johan Manzambi - Großes Talent und große Träume Stand: 23.04.2025 08:13 Uhr

Ein Sprung auf die Bande, die Arme verschränkt, der Blick zu den Freiburger Fans - so feierte Johan Manzambi sein erstes Bundesligator. Wer ist dieser junge Offensivmann, der aktuell für frischen Wind beim Sport-Club sorgt?

Um mit etwas weniger Sportlichem anzufangen: Der 19-Jährige scheint ein Fan von französischem Rap zu sein. Denn genau so ein Ständchen wollte Johan Manzambi seinen Mannschaftskollegen liefern - anlässlich seines ersten Bundesligatreffers.

Nicht verwunderlich, denn geboren wurde der aktuell zweitjüngste Spieler des Freiburger Kaders im Jahr 2005 in der französischen Schweiz, genauer in Genf. Bei Servette Genf machte er auch die ersten Schritte auf dem Rasen, und kam erst im Jahr 2023 in den Breisgau. In der Freiburger Fußballschule wurde Manzambi weiter ausgebildet, bekam zunächst Einsätze in der U19 und durfte ab der Saison 2023/24 für die zweite Mannschaft des SC Freiburg in der 3. Liga ran. Unter Julian Schuster gelang in der aktuellen Spielzeit dann den Sprung zu den Profis.

Das zeichnet ihn aus

Bis zum vergangenen Spieltag gegen die TSG Hoffenheim waren dort aber erst mal nur Kurzeinsätze für den Schweizer U-21-Nationalspieler drin, in denen er aber schon erahnen ließ, welches Talent in ihm steckt. Besonders auffällig: Sein Zug in Richtung gegnerisches Tor. "Im Offensivbereich hat er die Qualität - auch über die Eins-gegen-Eins-Situationen in engen Räumen, wo er den Ball festmachen kann, um dann torgefährlich zu werden", lobt Trainer Julian Schuster seinen jungen Spieler. Zuletzt zu sehen war das in der Partie gegen die Sinsheimer, in der er auch sein Startelfdebüt gab.

Immer wieder dringt der "box-to-box"-Spieler da aus dem Mittelfeld in den gegnerischen Strafraum vor und sorgt für Torgefahr - entweder als Vorlagengeber oder als Vollstrecker. Fast hätte er nach einem starken Solo im Hoffenheimer Sechzehner noch Bundesligator Nummer Zwei nachgelegt. Lediglich der Pfosten war im Weg. Seine Ballsicherheit, die hohe technische Veranlagung, starke Zweikampfwerte und eine große Laufbereitschaft überzeugen aktuell beim Sport-Club Freiburg.

Ein Spieler mit großen Ambitionen

Dazu kommt eine Prise jugendliche Unbekümmertheit und eine offensive Vielfältigkeit, die Trainer Julian Schuster diverse taktische Einsatzmöglichkeiten bietet. "Ich muss mich nicht festlegen", sagte Schuster nach der Partie gegen die Hoffenheimer auf der Pressekonferenz, "und genau das zeichnet ihn aus, dass er auf mehreren Positionen spielen kann". Manzambi bewegt sich zwischen den Räumen, kann auf der Neuner-, Zehner- oder Achterposition eingesetzt werden. Ein Spieler, der dem SC Freiburg gut tut im Endspurt um die internationalen Plätze. Und einer, der, sollte seine Entwicklung weiter so positiv verlaufen, sicher auch Begehrlichkeiten anderer Clubs wecken dürfte.

Beim Sport-Club hat er aber im vergangenen September erst einmal seinen Vertrag verlängert, zur Freude von Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Johan besitzt eine tolle Mischung aus sportlicher Qualität, einer realistischen Selbsteinschätzung und Demut", so Hartenbach. Große Ziele hat der 19-Jährige trotzdem. Angesprochen auf das, was er erreichen möchte antwortet er ganz cool: "Die Champions League gewinnen". Ob das mit dem SC Freiburg klappt? Wohl eher nicht. Aber vielleicht gibt es in der kommenden Saison zumindest die ersten Einsätze in der Königsklasse.