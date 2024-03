Fußball | EURO 2024 Jan-Niklas Beste im Pech: Heidenheimer droht Testspiele zu verpassen Stand: 20.03.2024 19:08 Uhr

Der erstmalig für die Nationalmannschaft nominierte Profi muss das Training bei der DFB-Elf abbrechen. Torhüter Manuel Neuer fällt gegen Frankreich und die Niederlande definitiv aus.

Jan-Niklas Beste hatte seinem Debüt im Kreise der Nationalmannschaft so sehr entgegengefiebert. "Es ist der Wahnsinn. Ich war überschüttet mit Gefühlen", hatte der Mittelfeldmann im Gespräch mit SWR Sport gesagt.

Doch kaum hat das Abenteuer begonnen, könnte es für den 25-Jährigen vorerst wieder beendet sein. Der Profi vom 1. FC Heidenheim musste das Training am Mittwoch mit muskulären Problemen im Adduktorenbereich abbrechen, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann mitteilte. Eine exakte Diagnose steht noch aus.

Manuel Neuer fällt definitiv aus

Beste droht damit ein ähnliches Schicksal wie Manuel Neuer. Der gerade erst wieder zur Nummer 1 im deutschen Tor erhobene 37-Jährige muss auf den Start ins EM-Jahr verzichten. Neuer hat sich einen Muskelfaserriss in Adduktoren zugezogen und ist bereits vorzeitig aus dem Lager der DFB-Auswahl in Frankfurt abgereist.

Damit verpasst er das Länderspiel am Samstag (21:00 Uhr) in Lyon gegen Frankreich, in dem er nach 15 Monaten sein DFB-Comeback hatte geben sollen, und die Begegnung mit den Niederlanden am Dienstag in Frankfurt.

Sendung am Mi., 20.3.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg