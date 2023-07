Fußball | Bundesliga Heidenheim gewinnt Test gegen Kreisligisten Stand: 16.07.2023 18:50 Uhr

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat sein Testspiel beim Fußball-Kreisligisten SV Mergelstetten deutlich gewonnen.

Mit vier Neuzugängen in der Startelf feierten die Heidenheimer am Sonntag vor knapp 2.000 Zuschauern einen 14:0 (7:0)-Kantersieg. Marvin Pieringer (5./12. Minute), Eren Dinkci (14./20.) und Tim Kleindienst (20./25.) trafen im ersten Durchgang jeweils doppelt. Zudem war in der ersten Halbzeit noch Routinier Norman Theuerkauf (26.) erfolgreich. Bei Heidenheim fehlte der noch angeschlagene Patrick Mainka.

Nach Wiederbeginn sorgten beim in der Pause rundum erneuerten FCH Nikola Dovedan (55.), Stefan Schimmer (68./89.), Jonas Föhrenbach (78./82.), Luka Janes (81.) und Seedy Jarju (86.) für ein noch deutlicheres Ergebnis. Das Spiel fand anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Fußballabteilung des SVM statt, das vor ursprünglich vor drei Jahren hätte gefeiert werden sollen. Damals sorgte jedoch die Corona-Pandemie für eine Verschiebung.