Champions League Ludwigsburgs Handballerinnen chancenlos gegen Györ aus Ungarn

Am vorletzten Spieltag der Gruppenphase der Champions League verlor die HB Ludwigsburg deutlich gegen das ungarische Top-Team aus Györ. Auf der Suche nach einem neuen Trainer ist der Deutsche Meister fündig geworden.

Nach zuletzt drei Siegen in Serie mussten die Ludwigsburger Handballerinnen in der Champions League eine herbe Niederlage einstecken. Auswärts beim Tabellenführer aus Györ verlor das Team von Trainer Jakob Vestergaard mit 19:32 (7:18). Vor dem letzten Spieltag stehen die Ludwigsburgerinnen damit auf Platz fünf von acht Teams in der Gruppe B. Den Einzug in die Playoffs hatten die Barockstädterinnen schon zuvor sicher.

Ludwigsburg in Anfangsphase chancenlos

Dabei verschliefen die Ludwigsburgerinnen die Anfangsphase komplett und fanden überhaupt nicht in die Partie. In der Defensive agierten die Gäste zu zaghaft gegen die spritzigen Ungarinnen, im Angriff leistete sich die HB zu viele Fehler und ließ einige gute Möglichkeiten - wie Antje Döll von der Siebenmeterlinie - ungenutzt. So lagen die Schwäbinnen früh bereits mit 0:5 hinten.

Eine Wende konnte auch der erste Ludwigsburger Treffer nach acht Minuten durch Rechtsaußen Dorottya Faluvegi nicht einläuten. Im Gegenteil. Der Bundesligist fand weiter kein Mittel gegen den Titelverteidiger aus Ungarn und dessen schnelles Umschaltspiel samt konsequenter Chancenverwertung. Zudem brachte Györs Torfrau Hatadou Sako die Ludwigsburgerinnen mit starken Paraden ein ums andere Mal zum Verzweifeln. Nach 16 Minuten lief der Deutsche Meister so bereits einem 1:11-Rückstand hinterher. Danach fanden die Ludwigsburgerinnen zwar zumindest im Angriff etwas besser in die Partie, mehr als ein 7:18 war bis zur Halbzeitpause aber nicht drin.

HB Ludwigsburg mit deutlicher Leistungssteigerung in Halbzeit zwei

Zu Beginn des zweiten Abschnitts agierte das Verstergaard-Team in der Abwehr dann deutlich offensiver, attackierte die Gegnerinnen früh und zwang Györ so zu Fehlern. Diese nutzte Ludwigsburg und kam durch Tempogegenstöße zu einfachen Toren. So verkürzte Jenny Carlson den Rückstand nach 40 Minuten auf 13:19. Auch HB-Keeperin Johanna Bundsen hatte nun eine starke Phase und entschärfte einige freie Würfe der Ungarinnen.

Mitte der zweiten Halbzeit schaltete Györ dann aber wieder einen Gang nach oben und Ludwigsburg schaffte es nicht, dem hohen Tempo beim schnellen Umschaltspiel der Gastgeberinnen mitzuhalten. So wuchs der Rückstand wieder deutlich an und die HB verlor am Ende mit 19:32.

Trotz der Niederlage stehen die Ludwigsburgerinnen auf Platz fünf der Tabelle, der zum Einzug in die Playoffs reicht. Am letzten Spieltag der Gruppenphase (23.02., 14:00 Uhr) trifft die HB auf Odense.

Tomas Hlavaty übernimmt Traineramt zur neuen Saison

Am Freitag (14.02.) teilte die HB Ludwigsburg mit, auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden zu sein. Tomas Hlavaty wird zur kommenden Spielzeit den Cheftrainerposten beim amtierenden Deutschen Meister von Vestergaard, der aus familiären Gründen in seine dänische Heimat wechselt, übernehmen. Der Slowake erhält einen Vertrag bis Juni 2027.

