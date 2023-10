American Football German Bowl: Potsdam Royals besiegen Schwäbisch Hall Unicorns deutlich Stand: 14.10.2023 19:36 Uhr

Zu Beginn war es ein Duell auf Augenhöhe, dann zogen die Royals davon. Im Finale der German Football League (GFL) verlor der Titelverteidiger Schwäbisch Hall deutlich gegen Potsdam.

Der German Bowl 2023 bot eine Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr. 2022 besiegten die Schwäbisch Hall Unicorns die Potsdam Royals mit 44:27, in diesem Jahr galten die Haller im Endspiel um die Meisterschaft dennoch als Außenseiter.

Der Favorit aus Potsdam zeigte im Essener Stadion an der Hafenstraße von Beginn an, dass er über eine enorme Qualität im Offensivspiel verfügt. Die Royals marschierten im ersten Drive mit mehreren Spielzügen übers Feld und erzielten durch Quarterback Jaylon Henderson den ersten Touchdown des Spiels. Da die anschließende 2-Point-Conversion (ein Versuch nach dem Touchdown, zwei Extra-Punkte zu erzielen) nicht erfolgreich war, stand es nach etwa viereinhalb Minuten 6:0 für Potsdam.

Spektakel in Essen

Die Unicorns antworten mit einem ebenfalls langen Ballbesitz und einem erfolgreichen Lauf in die Endzone durch Running Back Mike Gentili. Der Extrapunkt per Kick war erfolgreich, sodass Schwäbisch Hall mit 7:6 in Führung ging. Doch die Royals ließen abermals starke Angriffsspielzüge folgen und übernahmen durch den zweiten Touchdown von Henderson und eine erfolgreiche 2-Point-Conversion wieder die Führung - 14:7.

Die Schwäbisch Hall Unicorns konnten die Offense der Potsdam Royals nur selten stoppen

Das Spiel blieb spektakulär - mit Vorteilen für Potsdam. Die Schwäbisch Hall Unicorns vergaben einen Field-Goal-Versuch und schlossen somit einen erfolgsversprechenden Angriff ohne Punkte ab. Im Gegenzug gelang Brandon Polk per Laufspielzug noch vor der Halbzeit ein weiterer Touchdown, sodass es beim Spielstand von 22:7 für Potsdam in die Pause ging.

Weiterer Rückschlag für die Unicorns

Mutig und mit dem Glauben, die Partie noch drehen zu können, gingen die Einhörner aus Schwäbisch Hall in das 3. Viertel. Doch ein verschossenes Field Goal am Ende eines langen Drives minderte die Hoffnung auf den sechsten GFL-Titel. Spätestens als der überragende Royals-Quarterback Jaylon Henderson Anfang des vierten Viertels seinen dritten Touchdown erzielte und auf 28:7 für Potsdam stellte, war der Weg zum Titel für Potsdam geebnet. Ein Defensiv-Touchdown der Royals nach einem Ballverlust (Fumble) der Unicorns besiegelte den 34:7-Endstand

Nach der Finalniederlage im vergangenen Jahr gelang den Potsdam Royals am Samstagabend in Essen die Revanche. Potsdam durfte sich nach dem überzeugenden Sieg über den ersten GFL-Meistertitel der Vereinsgeschichte freuen. Für Schwäbisch Hall war es ein unerwünschter Abschluss einer ansonsten starken Saison, an deren Ende die elfte Finalteilnahme seit 2011 stand. Nur zum sechsten Titel reichte es für die Einhörner nicht.