Rhythmische Sportgymnastik Fünfte Medaille bei WM: Varfolomeev holt Silber in der Team-Wertung Stand: 25.08.2023 21:26 Uhr

Vierfach Weltmeisterin Darja Varfolomeev hat ihrer Medaillensammlung bei der WM in Valencia eine weitere hinzugefügt: Mit dem Team gewann die 16-Jährige vom TSV Schmiden (Rems-Murr-Kreis) Silber.

Vierfach-Weltmeisterin Darja Varfolomeev hat bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Valencia die nächste Medaille gewonnen. Die 16-Jährige aus Schmiden holte am Freitag gemeinsam mit Margarita Kolosov aus Potsdam und der Gruppe wie im Vorjahr Silber in der Team-Wertung. Mit 261,950 Punkten musste sich die Auswahl des Deutschen Turner-Bundes (DTB) nur Bulgarien geschlagen geben (267,450). Dritter wurde Italien mit 255,700 Punkten. Varfolomeev hatte zuvor in den vier Einzeldisziplinen (Ball, Reifen, Keulen und Band) jeweils den Titel gewonnen.

Deutsche verpassen vorläufig Startplatz für Olympische Spiele

Dagegen verpassten Anja Kosan (Berlin), Daniella Kromm und Alina Oganesyan (beide Schmiden), Hannah Vester (Oppau) und Emilia Wickert (Söflingen) vorläufig knapp einen Quotenstartplatz für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris. Im Gruppen-Mehrkampf belegte das Team mit 64,400 Punkten den achten Platz. Den erforderlichen siebten Platz holte Frankreich mit 64,700 Zählern.

WM-Titel in der Gruppe geht zum ersten Mal nach Israel

Erstmals Weltmeister in der Gruppe wurde Israel mit 70,800 Punkten vor China (70,050) und WM-Gastgeber Spanien (68,600). Bei den Europameisterschaften im kommenden Jahr hat die DTB-Gruppe erneut die Chance, einen Startplatz für Paris zu erobern.