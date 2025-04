Tennis-Turnier in Stuttgart FAQ: Alles Wichtige zum Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart Stand: 11.04.2025 08:55 Uhr

Vom 12. bis 21. April ist die Weltspitze des Tennis in Stuttgart: Acht Top-Ten-Spielerinnen stehen im Hauptfeld. Per Wildcard kämpfen auch vier Deutsche um den Turniersieg.

Beim ältesten Indoor-Turnier Europas auf Sand, dem Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart, sind dieses Jahr gleich acht der aktuell besten zehn Spielerinnen der Welt am Start. Für wann die Matches angesetzt sind, auf welche Spielerinnen Fans gespannt sein dürfen und was bei dem historischen WTA-500-Turnier in Stuttgart alles geboten ist - die Infos gibt es hier:

Welche Top-Stars sind dabei?

Besonders scharf auf den Titel und das Siegerauto in der Farbe papaya-metallic dürfte Aryna Sabalenka sein. Dreimal stand die Weltranglistenerste und "Spielerin des Jahres 2024" aus Belarus bereits im Endspiel, doch die Schlüssel für das neue Gefährt bekam sie nie überreicht. Zweimal triumphierte hingegen die Polin Iga Swiatek. Sie könnte dieses Jahr den vierten Finaleinzug bei der vierten Teilnahme schaffen.

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka geht beim Tennis Grand Prix in Stuttgart an den Start.

Zum ersten Mal in Stuttgart dabei ist Shootingstar Mirra Andreeva. Die 17-jährige Russin gewann zuletzt zwei WTA-1000-Turniere nacheinander und katapultierte sich somit erstmals in die Top Ten der Weltrangliste. In Stuttgart ist sie an Position fünf gesetzt.

Mit den US-Amerikanerinnen Coco Gauff und Jessica Pegula sind zwei weitere Top-Vier-Athletinnen am Start. Und das, obwohl sich das Eröffnungswochenende des Turniers mit dem Billie Jean King Cup in Australien überschneidet. Zwar verzichtet Vorjahressiegerin Elena Rybakina aufgrund der weiten Anreise von Down Under auf eine Teilnahme in Stuttgart, die Sportliche Leiterin des Turniers Anke Huber freut sich jedoch über ein hochklassiges Feld bestehend aus insgesamt 15 Spielerinnen der Top 20.

Wer sind die deutschen Hoffnungen?

Die aktuell bestplatzierte Deutsche in der Weltrangliste ist Eva Lys (Nr. 68). Zu Beginn der Saison feierte die 23-Jährige mit dem Einzug ins Achtelfinale der Australian Open ihren bisher größten Karriereerfolg. Lys steht bereits zum zweiten Mal im Hauptfeld in Stuttgart. Vor zwei Jahren unterlag sie der späteren Gewinnerin Iga Swiatek in der zweiten Runde.

Ebenfalls per Wildcard im Hauptfeld stehen Jule Niemeier (Nr. 120), Tatjana Maria (Nr. 81) und Laura Siegemund (Nr. 95). Acht Jahre ist es her, dass Siegemund als bei ihrem Heimspiel in Stuttgart triumphierte: 2017 gewann sie das Turnier. Nicht nur für sie ist der Stuttgarter Grand Prix immer ein schönes Erlebnis. Insgesamt wurde das Event von den Spielerinnen auf der Tour bereits zehn Mal zum beliebtesten Turnier gewählt.

Wann und wo finden die Matches statt?

Am Eröffnungswochenende des Turniers (12. und 13. April) wird zunächst die Qualifikation ausgetragen. Die Hauptrunden-Woche beginnt am 14. April mit zunächst zwei Spielen am Montag ab 14:00 Uhr, danach werden täglich fünf Matches gespielt ab 12:30 Uhr. Der Karfreitag ist spielfrei. Am Samstag werden die Viertelfinals ausgetragen, am Sonntag die Halbfinals sowie das Finale im Doppel. Zum Höhepunkt kommt es am Ostermontag mit dem Einzel-Finale um 13:00 Uhr. Gespielt wird in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle und der Porsche Arena, vor 4.200 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Neben den Matches sind auch Unterhaltungs-Events geplant, wie das Doppel-Mixed-Showevent "Kick & Serve", bei dem Andrea Petkovic, Eva Lys und Laura Siegemund auf die ehemaligen VfB-Spieler Cacau, Zdravko Kuzmanovic und Fernando Meira treffen und sich im Tennis und Fußballtennis messen.

Wie kann man das Event verfolgen?

Wer live dabei sein möchte, kann sich vereinzelt noch Tickets im Vorverkauf sichern. Sollte es Resttickets geben, können Fans ihr Glück auch an der Tageskasse versuchen. Übertragen werden die Matches live bei Sky, Eurosport und der Plattform Tennis Channel. Tägliche Updates zum Turnierverlauf sowie Highlight-Videos der spannendsten Matches gibt es bei uns auf swr.de/sport.