Extremsport | Triathlon Extremsportler Jonas Deichmann bereit für 120 Triathlons am Stück Stand: 06.05.2024 09:47 Uhr

Vor Jonas Deichmann liegen harte vier Monate: Zwölf Stunden rechnet er für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen inklusive Essenspause täglich ein. 120 Mal nacheinander will er das schaffen.

Für Jonas Deichmann beginnt an diesem Donnerstag gegen sieben Uhr morgens die größte Herausforderung seiner bisherigen Extremsport-Karriere. Der 37-Jährige gebürtige Stuttgarter will an 120 Tagen nacheinander 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen.

Jonas Deichmann: "Ich bin heiß drauf"

"Ich bin in absoluter Top-Form und habe einfach Bock. Ich bin heiß drauf", sagt Deichmann. Am 5. September will er die letzte der 120 Triathlon-Langdistanzen hinter sich bringen, der bisherige Rekord steht bei 105.

Deichmann ist Ausdauer-Herausforderungen gewohnt, er fuhr unter anderem schon mit dem Rad von New York nach Los Angeles, um den Rückweg laufend zurückzulegen. Die jetzige sei aber seine bisher größte Herausforderung, betont er.

Größte Sorge: Ein Infekt

Seine eigentlich einzige Sorge ist ein möglicher Infekt. Um auch dem entgegenzuwirken, habe er sein Immunsystem auch noch mal gestärkt. Er übernachtete unter anderem in einem Camper, ging regelmäßig in die Sauna oder gönnte sich eine Abkühlung in einem See mit einer Temperatur im einstelligen Bereich.

"Schüttele niemand mehr die Hand"

Er befinde sich schon in einer Art Blase, sagt Deichman. Das bedeute nicht, dass er sich abschotte, "aber ich schüttle jetzt niemandem mehr die Hand und treffe auch niemanden mehr drinnen, sondern draußen".

Am 7. Juli wird Deichmann auch bei der Challenge Roth antreten, für ihn wird es Tag 60, wenn er mit den Profis am Start stehen wird beim größten Langdistanz-Event der Welt. "Das habe ich natürlich im Kopf als Meilenstein", sagte er.