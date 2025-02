Exklusives Interview Ex-VfB-Torhüter Sven Ulreich: "Ist wieder ein echter Südgipfel!" Stand: 27.02.2025 13:33 Uhr

17 Jahre war Sven Ulreich beim VfB Stuttgart, seit beinahe zehn Jahren spielt der 36-Jährige für den FC Bayern München. Vor dem Südschlager am Freitag hat SWR Sport den Torhüter in München besucht.

Sven Ulreich ist eine imposante Erscheinung. 1,92 Meter groß, breite Schultern, 87 Kilo schwer. Trotzdem ist er irgendwie anders als andere Fußballprofis. Ein ruhiger, eher introvertierter Typ, der genau weiß, wie er seine Karriere einzuordnen hat. Den Wechsel von Stuttgart nach München 2015 haben nicht alle nachvollziehen können. Als junger Torwart zu den Bayern zu gehen, als Nummer zwei hinter Welttorhüter Manuel Neuer. "Der wird doch kaum spielen" oder "Bankdrücker" hieß es damals von vielen Seiten.

Sven Ulreich: Wechsel nach München war "die richtige Entscheidung"

Ein Blick auf die Statistik spricht allerdings für Ulreich. 242 Bundesligaspiele, davon 103 für die Bayern. Er gewann die Champions League, wurde achtmal Deutscher Meister, dreimal Pokalsieger. "Natürlich kann man sagen, ich hätte mehr Spiele machen können. Aber was für mich zählt sind die Momente, die ich erleben durfte. Ich habe tolle Siege gefeiert, durfte mich auf internationaler Bühne zeigen. Und mehr als 100 Spiele für Bayern zu bestreiten schafft auch nicht jeder", sagt der 36-Jährige.

Seinen ehemaligen Verein, den VfB Stuttgart, verfolgt er immer noch sehr intensiv. Als 10-Jähriger kam der gebürtige Schorndorfer zum VfB und wurde dort Profi. Insgesamt 15 Jahre war er dort, hat dem Club vieles zu verdanken und freut sich sehr über die Entwicklung der vergangenen Jahre: "Toll, dass sie international wieder dabei sind und in der Bundesliga wieder eine gute Rolle spielen. Mit Sebastian Hoeneß als Trainer haben sie einen riesigen Fang gemacht. Es freut mich sehr, dass sie nach den harten Jahren jetzt wieder oben angreifen."

VfB gegen Bayern: "Es ist wieder ein Südgipfel geworden"

Am Freitag (28.2., 20:30 Uhr) kommt der FC Bayern in die Stuttgarter Arena. Der Tabellenführer gastiert beim aktuellen Siebten. Vergangene Saison schnappten die Schwaben den Bayern die Vize-Meisterschaft vor der Nase weg. Stuttgart gegen München war jahrelang der Klassiker im Süden, der VfB ist dem FCB wieder näher gekommen. "Der VfB hat sich wieder dahin gearbeitet. Es ist wieder ein Südgipfel geworden. Es wird uns sicher einiges abverlangt am Freitag, aber ich glaube, die Zuschauer können sich auf ein gutes Spiel freuen", so Ulreich.

Sven Ulreich: "Meine Kinder reden von Semmeln statt von Brötchen"

Sven Ulreich wird in seiner alten Heimat aller Voraussicht nach nicht zum Einsatz kommen. Die Konkurrenz im Münchner Tor ist einfach zu groß. Dennoch freut er sich auf das Spiel und auf seine Rückkehr. "Es ist immer etwas Besonderes, wenn man Heim kommt. Dahin wo man jahrelang gespielt hat, wo man aufgewachsen ist, wo man groß geworden ist. Und ich freue mich auf die Menschen, die ich lange nicht mehr gesehen habe."

Sven Ulreich hat in München seine neue Heimat gefunden. Er liebt die Berge, seine Familie fühlt sich sehr wohl, auch nach der Karriere wollen sie dort leben. "Meine Kinder reden von Semmeln, nicht von Brötchen. Deswegen heißt es bei uns auch Krapfen in der Familie und nicht Fasnachtsküchle oder Berliner. Es hat sich schon ein bisschen geändert, die Kinder sind hier aufgewachsen und haben den Dialekt von hier mitbekommen", erzählt Ulreich. Auf eines will der Torhüter aber nicht verzichten: "Wenn meine Mama nach München kommt und uns besucht und es ein gutes schwäbisches Essen gibt, dann freuen wir uns alle." Sven Ulreich, ein schwäbischer Bayer.

