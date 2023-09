SWR-Sport Ex-Fußballprofi Nils Petersen: der Blick hinter den "Fußballgott" des SC Freiburg Stand: 13.09.2023 13:50 Uhr

Meister in der 2. Fußball-Bundesliga und eine Silbermedaille bei Olympia – Nils Petersen schaut auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Aber auch auf die schlechten Zeiten.

Fußballer Nils Petersen hat Geschichte geschrieben. Er ist der beste Einwechselspieler der Bundesligageschichte. Keiner traf häufiger, nachdem er von der Bank kam, als der frühere Freiburger: 34 Mal!

Erfolgreiche Fußballkarriere in Deutschland

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Gänsehaut! Nils Petersen trifft im letzten Heimspiel für Freiburg - DEIN SCF #78 | SWR Sport"

Auch wenn er einer der ganz wenigen Spieler ist, die je bei Bayern München unter Vertrag standen und mit dem Dauermeister keinen Titel holten, verlief Petersens Karriere durchaus erfolgreich. Torschützenkönig und Meister in der Zweiten Liga - und auch Torschützenkönig und Silbermedaillengewinner beim Olympischen Fußballturnier 2016.

Wer trainiert in Zukunft die Nationalelf?

Auch die aktuelle Situation der Nationalmannschaft beschäftigt Petersen. Er selbst konnte seine beste Arbeit abrufen, wenn er sich wohlgefühlt habe, sagt er. Zur Trainerfrage sagt Petersen:

Psychische Probleme als Fußballprofi

Eine Geschichte hat Nils Petersen bis zu seinem Karriereende zurückgehalten. Dass er nämlich 18 Monate in Therapie war wegen psychischer Probleme. Und das ausgerechnet zu seiner Hochzeit, als Nationalspieler vor der WM 2018.

Als geheilt sieht sich der Rekordjoker auch jetzt nicht an, hält das auch nicht für unbedingt möglich.

Social-Media-Beitrag auf Instagram: Danke für alles - schreibt Nils Petersen

Fußballgott des SC Freiburg verabschiedet sich mit seinem Buch "Bank-Geheimnis"

Für die Fans des SC Freiburg bleibt er der "Fußballgott", ihr Ex-Spieler mit der Nummer 18. Nils Petersen, geboren in Wernigerode in Sachsen-Anhalt, weiß, was er am Schwarzwald hat. Die Region will er vorerst nicht verlassen – auch nach dem Karriereende.