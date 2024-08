3. Liga Erste Niederlage: SV Sandhausen unterliegt Hannover 96 II Stand: 24.08.2024 16:00 Uhr

Der SV Sandhausen hat am 3. Spieltag der 3. Liga die erste Niederlage kassiert. Gegen Hannover 96 II ließ das Team von Trainer Sreto Ristic jegliche Offensivkraft vermissen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad in Sandhausen spielte der Aufsteiger aus Hannover mutig auf und erarbeitete sich in der Anfangsphase erste Halbchancen. Die Belohnung für den selbstbewussten Start gab es in der 21. Minute, als Lukas Wallner die Niedersachsen in Führung brachte. Der Innenverteidiger köpfte einen Eckball von Robin Kalem unbedrängt ins lange Eck - das 1:0 für den Liga-Neuling. Es war das erste Gegentor in der neuen Saison für den SVS, der seine beiden Liga-Partien zuvor jeweils mit 1:0 gewonnen hatte.

Die größte Chance für die Gastgeber hatte Neuzugang Dominic Baumann, der das Tor mit seinem wuchtigen Linksschuss nur knapp verfehlte. Zwei Minuten später sorgte Sebastian Stolze für einen weiteren Abschluss, zur Pause blieb es aber beim 0:1 aus Sicht des SVS.

Sandhausen ohne Durchschlagskraft

Auch im zweiten Durchgang hatte der SV Sandhausen Probleme, regelmäßig in gefährliche Abschlusssituationen zu kommen. Zwar kontrollierten die Gastgeber das Spielgeschehen, die erste Chance nach dem Seitenwechsel hatte aber Hannovers Kalem mit einem Rechtsschuss, der knapp am Sandhäuser Tor vorbeistrich.

In der Schlussphase musste Hannover nicht mehr ins Risiko gehen. Sandhausen bemühte sich vergeblich um zielstrebige Aktionen Richtung Tor. Es blieb beim 0:1. Sandhausen kassierte die erste Saisonniederlage und Hannover II feierte die ersten drei Punkte in der neuen Spielzeit.

SVS am Samstag in Bielefeld gefordert

Für den SV Sandhausen geht es in der 3. Liga am kommenden Samstag auswärts bei Arminia Bielefeld weiter (14:00 Uhr). Hannover II empfängt am Sonntag (1.9., 19:30 Uhr) den SC Verl.

