Fußball | Champions League Eröffnung gegen Real Madrid - Champions-League-Spiele des VfB Stuttgart terminiert

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wurde am Donnerstag die Ligaphase der Champions League ausgelost. Nun wurden die Spieltermine veröffentlicht.

Nach 15 Jahren spielt der VfB Stuttgart wieder in der UEFA Champions League. Die Schwaben starten am 17. September gegen Real Madrid in die Spielzeit der Königsklasse.

Die Spieltermine des VfB Stuttgart in der CL-Ligaphase auf einen Blick 17. September 2024: Real Madrid (Auswärts) 1. Oktober 2024: Sparta Prag (Heim) 22. Oktober 2024: Juventus Turin (Auswärts) 6. November 2024: Atalanta Bergamo (Heim) 27. November 2024: Roter Stern Belgrad (Auswärts) 11. Dezember 2024: Young Boys Bern (Heim) 21. Januar 2025: Slovan Bratislava (Auswärts) 29. Januar 2025: Paris Saint-Germain (Heim)

Real Madrid - das Hammerlos

Der erste Gegner, der dem VfB Stuttgart zugelost wurde, war mit Titelverteidiger und Rekordsieger Real Madrid direkt das Hammerlos. Die Madrilenen gewannen sieben der vergangenen elf Champions League-Wettbewerbe, sind auch in diesem Jahr einer der Topfavoriten auf den heiß begehrten Henkelpott. Der aktuelle Champions League-Sieger hat in diesem Sommer mit dem französischen Superstar Kylian Mbappé seinen ohnehin schon herausragenden Kader nochmals verstärkt. Ein Wiedersehen wird es mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger geben. Der Verteidiger von Real Madrid war von 2011 bis 2015 beim VfB. Die Partie wird in Madrid stattfinden, die Stuttgarter sind der klare Außenseiter.

Paris Saint-Germain - das Heimspiel-Highlight

Der prominenteste Gegner, den die Schwaben während der Ligaphase in der heimischen Arena in Stuttgart empfangen werden, ist Paris Saint-Germain. Die Franzosen haben auch ohne Mbappé einen hochkarätigen Kader und sind seit zwölf Jahren Dauergast in der Königsklasse. Bei jeder dieser Teilnahmen erreichte Paris die K.O.-Phase, in der Saison 2019/2020 sogar das Finale, verloren dort aber gegen Bayern München. In der vergangenen Saison scheiterte der zwölfmalige französische Meister an Borussia Dortmund im Halbfinale. Für viele Fans ist die Begegnung gegen Paris wahrscheinlich das Highlight-Heimspiel, für den VfB wird es eine knifflige Aufgabe.

Atalanta Bergamo - der Europa League-Sieger kommt nach Stuttgart

Mit Atalanta Bergamo kommt ein weiterer Hochkaräter in die Stuttgarter Arena. Die Italiener sind der aktuelle Europa League-Sieger und damit das einzige Team, dem in der vergangenen Saison ein Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen gelungen ist. Mit Sead Kolašinac ist ein Spieler im Kader der Italiener, der auch mal in der Jugend des VfB Stuttgart spielte. Der gebürtige Karlsruher war 2010 kurz beim VfB, begann seine Profikarriere zwei Jahre später bei Schalke 04.

Juventus Turin - zu Gast bei der "Alten Dame"

Auch der zweite Gegner aus dem zweiten Lostopf kommt aus Italien. Juventus Turin ein großer Name im europäischen Fußball, sechsmal stand die "Alte Dame" in den vergangenen 30 Jahren im Finale der Champions League, für den Gewinn des Titels reichte es aber nur in der Saison 1995/1996. Zuletzt schwächelten die Norditaliener ein wenig, vergangene Saison war Juve nicht für die Königsklasse qualifiziert, vor zwei Jahren scheiterte man in der Gruppenphase.

Young Boys Bern und Sparta Prag - die weiteren Heimspiele

In den zwei - zumindest auf dem Papier - vermeintlich einfacheren Heimspielen trifft der VfB auf die Young Boys Bern und Sparta Prag. Der schweizer Meister aus Bern ist zum insgesamt vierten Mal in der Champions League dabei, setzte sich in der letzten Qualifikationsrunde immerhin gegen Galatasaray Istanbul durch. Sparta Prag wurde in der vergangenen Saison nach zehn Jahren wieder tschechischer Doublesieger und qualifizierte sich nun erstmals seit der Spielzeit 2005/2006 für die Champions League.

Roter Stern Belgrad und Slovan Bratislava - zwei stimmungsvolle Auswährtsfahrten

Die zwei verbleibenden Auswärtsspiele für den VfB Stuttgart finden bei Roter Stern Belgrad und bei ŠK Slovan Bratislava statt. Belgrad nimmt zum vierten Mal an der Champions League teil, der Einzug in die K.O.-Phase ist den Serben bisher nicht gelungen. Der größte Erfolg von Roter Stern Belgrad liegt mit dem Sieg des Europapokals der Landesmeister (Vorgängerwettbewerb der UEFA Champions League) im Jahr 1991 schon mehr als drei Jahrzehnte zurück. Für den slowakischen Meister ŠK Slovan Bratislava ist es die erste Teilnahme an der Königsklasse seit 1992/1993. An der Europa League nahm Bratislava zuletzt 2019/2020 teil, scheiterte damals in der Gruppenphase. Die Slowaken sind der voraussichtlich schwächste der Gegner des VfB Stuttgart während der Ligaphase.

Reaktionen des VfB - Traumlos Real Madrid und keine kleinen Gegner

Die Verantwortlichen des VfB Stuttgart scheinen mit der Auslosung zufrieden zu sein. Vor allem das Auswärtsspiel bei Real Madrid löst "die ganz großen Fußball-Gefühle aus", wie Sportvorstand Fabian Wohlgemuth auf der Vereinswebsite des VfB zitiert wird. Auch Trainer Sebastian Hoeneß weißt nochmal darauf hin, dass die Partie im Estadio Santiago Bernabéu "bei vielen in der Mannschaft und im Trainerteam ganz oben auf der Wunschliste" stand. Alexander Wehrle, der Vorstandsvorsitzende möchte aber auch die anderen Gegner nicht unterschätzen und betont, dass der VfB in allen acht Partien "vor großen Herausforderungen" steht.

