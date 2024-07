Fußball | EURO 2024 EM-Kommentator Tom Bartels: "Man kann sich wieder mit der deutschen Mannschaft identifizieren" Stand: 13.07.2024 16:57 Uhr

SWR-Reporter Tom Bartels wird das EM-Finale zwischen Spanien und England am Sonntag für die ARD kommentieren. Im Gespräch mit SWR1 Stadion ging es um die Leistung der deutschen Nationalmannschaft und mögliche positive Auswirkungen auf den gesamten Sport.

Wenn am Sonntagabend (live in der ARD, ab 21 Uhr) Spanien und England im EM-Finale aufeinandertreffen, erwartet SWR-Reporter Tom Bartels "keine klare Sache". Für ihn ist Spanien nach sechs Siegen in sechs Spielen zwar der Favorit, aber er will Englands frisch entfachte Motivation nicht unterschätzen.

Spanien oder England: Dreifacher Europameister oder Mutterland des Fußballs?

Während sich die "Furia Roja" dominant von einem Sieg zum nächsten spielte und nur im Duell gegen Deutschland ernsthaft zu scheitern drohte, lieferten die "Three Lions" eine erschreckend schlechte Vorrunde ab und überstanden eher überraschend die K.O.-Spiele.

Aufgrund ihrer bisherigen Spiele sind die Spanier für mich der Favorit im Finale. Sie haben immer mutig gespielt und waren sehr konzentriert. Die Engländer haben sich allerdings zusammengefunden, besonders im Halbfinale", so Bartels in der Sendung SWR1 Stadion. Fußball-Kommentator Tom Bartels

18 Jahre später: Neuauflage des Fußball-Sommermärchens?

Die Erwartungen an die Heim-EM waren hoch. Fans wünschten sich eine Neuauflage des Sommermärchens 2006, damals als gefühlt das ganze Land in Schwarz-Rot-Gold den deutschen Fußball bejubelte. Für Tom Bartels war das Sommermärchen damals zwar "einmalig" und dennoch freut er sich eine "stimmungsvolle Europameisterschaft" im Sommer 2024 gesehen zu haben.

Für vier Wochen stand der Fußball im Mittelpunkt. Man spürte eine gewisse Leichtigkeit und auch ein Mitfiebern. Man konnte sich mit der deutschen Mannschaft identifizieren." Fußball-Kommentator Tom Bartels

Bartels-Bilanz zur EM 2024: "Nagelsmann hat vieles richtig gemacht"

Insgesamt habe die Europameisterschaft bei 51 Partien "nicht viele herausragende Spiele" geboten. Gerade Top-Mannschaften hätten mit passivem Fußball enttäuscht. Bei der deutschen Nationalmannschaft erkennt Tom Bartels aber mehr Konstanz und schreibt das dem neuen Bundestrainer zu: "Julian Nagelsmann hat eine klare Vorstellung und als Trainer eine Menge richtig gemacht."

Sportlich war für Bartels "mehr Konstanz" im deutschen Team zu sehen, er lobt, dass eine zuvor "wackelige Defensive wieder stabilisiert wirkte" und das auch "dominanter gespielt" wurde. Auch auf menschlicher Ebene sieht Bartels eine positive Entwicklung: "Bundestrainer und Spieler haben enorm gewonnen durch ihr Offenheit in den Interviews nach dem Ausscheiden. Das hat die Fans nochmal mehr hinter der Nationalmannschaft vereint."

Bereits im September geht es für die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League weiter mit Spielen gegen Ungarn, Niederlande und Bosnien-Herzegowina. Und im März nächsten Jahres startet die Qualifikation für die WM 2026 und damit auch die nächste Chance für Fußball-Begeisterung im Land zu sorgen.

