Vielseitigkeit | Olympia Der König von Versailles - Michael Jung holt Olympia-Gold Stand: 28.07.2024 15:57 Uhr

Dreimal schon stand Michael Jung bei Olympischen Spielen ganz oben. Am Montag krönte er sich in Paris nun zum vierten Mal mit Gold.

Um 15:54 Uhr fiel die Entscheidung. Vor herrschaftlicher Kulisse im Schlosspark von Versailles riss Michael Jung den rechten Arm zur Jubelgeste in den Himmel und feierte seinen vierten Olympiatitel. Überschwänglich klopfte Jung seinem 16 Jahre altem Hannoveraner auf den Hals, drückte sogar ein Küsschen auf die Seite und lobte sein Pferd für den makellosen Goldritt.

YouTube-Video von SWR Sport: "Vielseitigkeitsreiter Michael Jung träumt von zwei Medaillen bei Olympia | SWR Sport"

Vor dem abschließenden Springen lag der Vielseitigkeitsreiter aus Horb am Neckar bereits auf Goldkurs. Vor rund 40.000 Zuschauern zeigten der 41-Jährige und sein Pferd Chipmunk am Sonntag einen makellosen Ritt und übernahmen die Führung in der Einzelwertung vor der Britin Laura Collett. Spannend wurde es für das Reiter-Pferd-Duo dann bereits am frühen Montagmittag, im ersten Durchgang des finalen Springreitens.

Jung und Chipmunk blieben innerhalb der Zeit und fehlerlos bis zum drittletzten Hindernis - dort kullerte die Stange und vier Strafpunkte wanderten aufs Konto des deutschen Reiters. Seine ärgste Konkurrentin, Laura Collett, bis zum letzten Hindernis tadellos, patzte allerdings ebenfalls, sammelte Zeitstrafpunkte und leistete sich noch dazu einen Abwurf. Rang drei nur für sie. Das deutsche Duo lag damit in der Pole Position und hatte vor dem letzten Springen alles in der eigenen Hand.

Nervenstarker Michael Jung

Viel Druck, viel Anspannung - selbst für einen der erfahrensten Olympioniken Deutschlands. 372 Meter, 9 Hindernisse und 12 Sprünge lagen zwischen ihm und seinem vierten olympischen Gold-Erfolg. Der dritte in der Einzelwertung. Als Letzter von 25 Reitern ging er in den Parcours, konnte bereits die Leistungen der Konkurrenz verfolgen. Und die hatte vorgelegt.

Laura Collett und der bis dahin Zweitplatzierte Christopher Burton blieben fehlerfrei und damit war klar: Auch Jung braucht einen makellosen Ritt. Die Anspannung hätte größer nicht sein können. Und so hielt wahrscheinlich das gesamte Publikum die Luft an, als Jung mit seinem Wallach in den Parcours reitet. Nervenstark zeigten sich Pferd und Reiter. Nahmen jedes der Hindernisse ohne Probleme und blieben dazu noch in der Zeit. Am Ende Gold für Michael Jung, der sich damit zum erfolgreichsten Vielseitigkeitsreiter der olympischen Geschichte krönt.

Sendung am So., 28.7.2024 16:30 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg