Fußball | Frauen-Bundesliga Cora Zicai erlöst den SC Freiburg beim Schlusslicht Potsdam

Die Frauen des SC Freiburg sicherten sich spät drei Punkte beim Tabellenletzten Turbine Potsdam. Cora Zicai erzielte das Tor des Tages.

Lange sah es so aus, als wollte den Bundesliga-Frauen des SC Freiburg an diesem Samstag nichts so richtig gelingen. Beim Liga-Schlusslicht aus Potsdam, das in dieser Saison bisher erst einen Punkt sammeln konnte, hatte der Sport-Club 62 Prozent Ballbesitz und dominierte dazu das Torschuss-Verhältnis mit 14:1. Das Problem: Selbst beste Chancen wurden nicht genutzt. Die größte Möglichkeit vergab Selina Vobian in der 55. Minute, als sie einen Foulelfmeter deutlich über das Tor setzte.

So mussten die Freiburgerinnen bis in die Schlussphase hinein zittern, ehe Cora Zicai für die Erlösung sorgte. Nach Vorarbeit von Annabel Schasching drückte die Stürmerin den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0-Siegtreffer über die Linie (83. Minute).

Freiburg rückt an Leverkusen heran

Durch den knappen Erfolg in Potsdam hat der SC Freiburg als Tabellenfünfter nun 29 Punkte auf dem Konto und damit nur einen Zähler weniger als der Vierte Bayer Leverkusen, der am Sonntagabend bei Carl Zeiss Jena im Einsatz ist. Potsdam bleibt sieglos Tabellenletzter.

